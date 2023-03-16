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首頁 / 政治

國民黨雲縣議長沈宗隆涉賄收押 綠營籲應請辭

2023/3/16 16:38（3/16 17:06 更新）
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國民黨雲林縣議長沈宗隆涉賄交保，雲檢抗告成功，雲林地院16日凌晨裁定沈宗隆等2人收押禁見。雲林縣長張麗善（圖）出席公開活動時接受媒體訪問時表示，尊重司法。中央社記者姜宜菁攝 112年3月16日
國民黨雲林縣議長沈宗隆涉賄交保，雲檢抗告成功，雲林地院16日凌晨裁定沈宗隆等2人收押禁見。雲林縣長張麗善（圖）出席公開活動時接受媒體訪問時表示，尊重司法。中央社記者姜宜菁攝 112年3月16日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）國民黨雲林縣議長沈宗隆涉賄交保，雲檢抗告成功，雲林地院今天凌晨裁定沈宗隆等2人收押禁見。雲縣議會民進黨團籲國民黨應要求沈宗隆請辭。雲林縣長張麗善則說，尊重司法。

雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元款項。

雲檢9日傳喚相關人員，認為沈宗隆等6人有串供之虞，向雲林地院聲請羈押；雲林地院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元至200萬元不等金額交保，僅達德集團前執行長潘正綱收押，雲檢13日提抗告成功，雲林地方法院15日晚間開庭重審，今天清晨裁定沈宗隆和包商鍾慶郎羈押禁見。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，不便對案情發表意見，不過以民進黨針對台南市正、副議長賄選案，中評會決議對議長邱莉莉、副議長林志展祭出停權處分。

雲林縣議會民進黨團總召張維崢說，台南市發生正副議長賄選案時，國民黨立即要求邱莉莉請辭，國民黨現在應用同樣標準，也該要求沈宗隆辭職以示負責。

不過，張麗善今天出席公開活動時接受媒體訪問時表示，尊重司法，盼司法毋枉毋縱，別冤枉好人。（編輯：卞金峰）1120316

國民黨雲林縣議長沈宗隆涉賄交保，雲檢抗告成功，雲林地院16日凌晨裁定沈宗隆等2人收押禁見。民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢（圖）表示，台南市發生正副議長賄選案時，國民黨立即要求邱莉莉請辭，國民黨現在應用同樣標準要求沈宗隆辭職以示負責。中央社記者姜宜菁攝 112年3月16日
國民黨雲林縣議長沈宗隆涉賄交保，雲檢抗告成功，雲林地院16日凌晨裁定沈宗隆等2人收押禁見。民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢（圖）表示，台南市發生正副議長賄選案時，國民黨立即要求邱莉莉請辭，國民黨現在應用同樣標準要求沈宗隆辭職以示負責。中央社記者姜宜菁攝 112年3月16日
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