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台宏邦交生變 吳釗燮：不放棄所有可努力的事

2023/3/17 11:58
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（中央社記者王揚宇台北17日電）宏都拉斯擬與中國建交，對於邦交生變，外交部長吳釗燮今天說，正在努力中，不放棄所有可以努力的事情；至於立委關切巴拉圭邦交狀況，他說，目前還是相當穩固。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日宣布尋求與中國建立外交關係。

民進黨立委趙天麟今天質詢時提到，根據中央社報導，美國總統拜登（Joe Biden）的高階特使陶德（Chris Dodd），將前往巴拿馬和宏都拉斯，這可能會觸及台灣與宏都拉斯的邦交議題；此外，也有媒體報導，巴拉圭4月將舉行總統大選，與台灣的邦誼可能受影響。

吳釗燮說，關於宏都拉斯部分，現在正在努力當中，不放棄所有可以努力的事情，但有一件事要講得很清楚，就是「我們不會跟中國競標金錢的這種外交」，絕對會捍衛國家利益。

至於與巴拉圭的邦交，吳釗燮表示，目前還是相當穩固，也會密切觀察接下來的選舉情況，而台灣跟巴拉圭及其他邦交國，不管是外交、政治甚至經貿層面都持續加強中。

趙天麟說，中國是不可以信賴的對象，而且很多被中國經營、挖角的國家，最後被中國搞到破產、財政困難，而這次美國特使前往宏都拉斯，美國是否也共同在為台灣做最後努力。

吳釗燮指出，他無法替美國說明，但美國政府有在協助，希望穩固邦交關係，其他國家也有在幫忙。（編輯：翟思嘉）1120317

#吳釗燮
#趙天麟
#中國
吳釗燮
駁撒錢援外 外交部：太平洋區援款來源台灣只占1%傳密克羅尼西亞盼與台建交 吳釗燮：確有交換意見
趙天麟
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