鄭麗文指台獨假議題 陳建仁：台灣已是主權獨立國家

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（中央社記者范正祥台北17日電）國民黨立委鄭麗文今天質詢時說，台獨是假議題。行政院長陳建仁回應，台灣已經是個主權獨立的國家；怎麼樣讓台灣成為自由民主的主權獨立國家、讓台灣蓬勃發展，才是重要的議題。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

鄭麗文質詢時，表達她對副總統賴清德就任民進黨主席以來所作相關政治宣示的觀察，並詢問陳建仁的看法。陳建仁表示，他不能代表民進黨發言，但就他的看法，台灣是自由民主、保障人權的國家，「我們也應該往這個路上繼續邁進」。

鄭麗文舉例，賴清德將民進黨「抗中保台」基調調整為「和平保台」，兩者有無不同，有何不同，應該是一種避戰的想法。陳建仁說，希望維持兩岸的和平穩定。

另外，鄭麗文質詢時說，台獨是假議題，她指過去陳水扁擔任總統，到現在總統蔡英文執政，都不會台獨；如果賴清德未來有幸選上總統，也不會台獨。陳建仁答覆，台獨不是一個重要的議題，怎麼樣讓台灣成為一個自由民主的主權獨立國家、讓台灣蓬勃發展，才是一個重要的議題。

質詢時，鄭麗文還提及，俄烏戰爭之後，華府那邊開始有一種新思維和主張出現，不管是智庫、官員或軍方，有看法認為俄烏戰爭對美國很有利，一個烏克蘭就可以拖垮俄羅斯，而美國現在最大的敵人是中國，如果兩岸戰爭，台灣如果變成下一個烏克蘭，可能可以拖垮中共，中國大陸可能會延後30年至50年追不上美國。

鄭麗文說，很擔心美國內部開始有這種聲音，台灣變成下一個烏克蘭，想知道陳建仁對這樣子聲浪的評價。陳建仁說，「那是妳個人的看法」；外交部長吳釗燮答覆時也指出，不管是美國白宮、國務院或國防部，都沒有鄭麗文所稱那種聲音。

陳建仁表示，美國是一個自由的國家，每一個人都有不同的看法，鄭麗文所講的那樣論點，「實際上我們沒有從美國政府那裡可以看到有這樣的看法」。（編輯：趙蔚蘭）1120317