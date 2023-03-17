陳建仁：中國無聲入侵多國 台灣要提高警覺

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（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立委林宜瑾今天贈書「無聲的入侵」給行政院長陳建仁，也說中國威脅是全世界應共同面對的課題。陳建仁表示，中國對很多國家無聲入侵，「我們在台灣也要提高警覺」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

林宜瑾質詢時提到，中國對台灣的滲透無孔不入，甚至連立委都可能淪為中國在台協力者；質詢過程中，林宜瑾贈書「無聲的入侵」給陳建仁，並稱該書揭示澳洲就受到中國間諜、內應、線民、代理人的滲透，也指中國比大家更清楚民主制度的弱點。

陳建仁說，對於中國的文攻武嚇，以及不斷打壓台灣的外交空間與國際參與，政府會以總統蔡英文提出的「四個堅持」，捍衛台灣主權。

陳建仁指出，台灣有自己的發展空間，而且台灣最近在國際上的表現，得到世界上絕大多數自由民主國家的認同，政府會堅定地向中國表達，願意健康有序交流，但這樣的交流是基於能和平對等、民主對話，才能使得交流健康而有序。

此外，人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣連續4年被列為亞洲唯一「開放」的國家。陳建仁說，台灣的自由發展相當好，也希望未來中國在自由民主發展上能更進一步。

陳建仁表示，中國對很多國家無聲入侵，確實是存在的，而中國在很多國家設的孔子學院已被取消，台灣也要提高警覺。（編輯：蘇志宗）1120317