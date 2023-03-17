跨黨派立委成立半導體戰略聯盟 盼促台日科技交流

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（中央社記者林敬殷台北17日電）為延續去年「2022台日科技對話」基礎，民進黨立委鍾佳濱與郭國文今天在立法院成立「台灣推動半導體戰略國會議員聯盟」及「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」，作為未來推動台日科技技術的交流平台。

立法院「台灣推動半導體戰略國會議員聯盟」17日宣告正式成立，由推動人民進黨籍立委郭國文擔任會長，副會長由鄭正鈐、張廖萬堅擔任；推動聯盟成立後，鍾佳濱也舉行「新世代的終極乾淨能源－台灣氫能發展」公聽會，邀請產官學界提出對氫能開發交換意見。

半導體戰略國會議員聯盟由立委郭國文、鍾佳濱等發起，獲得跨黨派立委支持，包括立委沈發惠、張廖萬堅、林楚茵、江永昌、邱臣遠、陳靜敏、張其祿、羅美玲、范雲、洪申翰、吳玉琴、王美惠、莊瑞雄、吳思瑤、黃秀芳、李昆澤、伍麗華、何志偉、林靜儀、蘇治芬、何志偉。

鍾佳濱表示，日本對台灣半導體技術有迫切需求，而台灣也應針對日本領先全球的技術相互交流，強化及補足台灣除半導體之外的科技技術，形成與日本互惠互利的合作模式。

鍾佳濱說，氫能被視為全球下一階段新興能源，日本是技術發展相當成熟且領先全球的國家，日本近幾年與澳洲合作，在澳洲投入大量資金投資煉氫場，全面推動氫能全球布局；各國都在發展新能源，氫能商業化遠比核融合還快，台灣與日本屬能源進口國，氫能是台灣可向日本取經提早布局的合作項目。

對於氫能未來商業應用發展，日本和台灣的著眼點不同。鍾佳濱指出，今天公聽會上，在台灣的日商對氫能商業化聚焦在商業車輛等載具，盼市場若能越早形成、就能越快布局；台灣政府則著重在發電，將氫能作為發電能源以減少碳排放，另外就是工業製造。

鍾佳濱說，氫能的運送條件遠比液態天然氣嚴苛，必須在攝氏零下200度進行，需要大量資金投入，台電目前透過中研院開發技術進行實驗型的先導計畫，民間業者則建議盡快完備加氫站相關法令。

鍾佳濱表示，日本是內閣制，藉由台日國會議員交流平台的建立，促成雙方在科技技術合作互惠，加速台灣未來在新能源商業發展，提早進入全球布局。（編輯：林克倫）1120317