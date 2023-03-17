賴清德請辭大法官審薦委員兼召集人 即日起生效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北17日電）副總統賴清德登記參加民進黨總統提名初選，並為同額競選，總統府今天表示，為避免外界質疑大法官提名審薦工作恐受政治因素干擾，賴副總統主動從即日起辭去112年司法院大法官提名審薦小組委員兼召集人。

總統府發言人林聿禪晚間表示，賴副總統登記參加民進黨總統提名初選，由於初選屬於政黨活動，並為同額競選，為免外界質疑大法官提名審薦工作恐受政治因素干擾，賴副總統主動辭去民國112年司法院大法官提名審薦小組委員兼召集人職務。

林聿禪進一步表示，總統考量提名大法官是重要憲法任務，因賴副總統已正式登記參加總統初選，所以，尊重賴副總統請辭提名審薦小組職務的決定。針對112年大法官提名審薦工作，後續將依作業期程賡續進行，並依審薦小組設置要點規定，將由副召集人司法院前院長翁岳生代理主持後續審薦會議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現任大法官15人，其中104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

總統府表示，大法官肩負憲政守護者與人權捍衛者角色，行使職權攸關人民基本權利保障及自由民主憲政秩序。為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，總統將依據憲法增修條文規定，提名4位大法官人選，預計於立法院這個會期咨請同意後任命。（編輯：林興盟）1120317