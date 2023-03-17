國民黨第一階段立委提名19選區 最晚4/26核定

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天公布第11屆立法委員選舉第一階段提名選區，合計共19個選區列入。國民黨表示，若該選區僅有1人登記，預定29日即可提報中常會提名，若有多人競爭，則會協調初選等作業，最晚4月26日提報中常會核定。

國民黨今天下午發出新聞稿，公布第一階段提名選區，分別為台北市第3、第7、第8選區，新北市第1、第9、第11選區，桃園市第3、第4、第5選區，台中市第2、第3、第8選區，彰化縣第3選區，南投縣第1選區，雲林縣第1選區，高雄市第5選區、花蓮縣、金門縣、連江縣共19選區。

國民黨表示，第一階段提名選區由縣市黨部提報選情態勢明朗者，預定3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區僅有1人登記，3月29日即可提報中常會提名；如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報常會核定。（編輯：林興盟）1120317