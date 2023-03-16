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國民黨選策會擬增補謝龍介蘇清泉 李全教已表達辭意

2023/3/16 16:19（3/16 16:36 更新）
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國民黨15日通過「中央選戰策略會報」名單，引發黨內質疑，黨內人士16日說，前台南市議長李全教則已表達辭意，下週中常會將進行處理。（中央社檔案照片）
國民黨15日通過「中央選戰策略會報」名單，引發黨內質疑，黨內人士16日說，前台南市議長李全教則已表達辭意，下週中常會將進行處理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨昨天通過「中央選戰策略會報」名單，引發黨內質疑，黨內人士今天說，選策會預計將再增補前台南市議員謝龍介、前立委蘇清泉2人；前台南市議長李全教則已表達辭意，下週中常會將進行處理。

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈與討論，包括台北市議員鍾沛君為此宣布辭去文傳會副主委，新北市長侯友宜透過臉書表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」。

有意參選台北市立委的國民黨前台北市議員羅智強則在臉書發文指出，鄭重向黨主席朱立倫推薦國民黨智庫執行長柯志恩、謝龍介、蘇清泉。這3人分別在高雄、台南、屏東打下亮麗成績，加入選策會相信對朱立倫、國民黨，必然是一大加分。

黨內人士表示，黨中央預計將會再增補謝龍介、蘇清泉加入選策會，至於李全教方面，也已表達辭意，也因此，相關人事最快在下週的中常會上就會處理。

據了解，國民黨「中央選戰策略會報」名單出爐後，黨內便有人表達擔憂，建議黨中央可以增補形象較好的人員加入，最終黨中央接受建議，身兼選策會召集人的秘書長黃健庭，已邀請謝龍介、蘇清泉加入選策會。（編輯：蘇志宗）1120316

#謝龍介
#蘇清泉
#李全教
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