選策會名單引反彈 國民黨籲團結穩住選戰節奏

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天公布中央選戰策略會報成員名單，引發黨內反彈，台北市議員鍾沛君更宣布辭去文傳會副主委職務。國民黨回應，呼籲現在只有團結還是團結，2024在即，一定要一步一腳印穩住選戰節奏，下架民進黨是最重要目標。

國民黨今天下午召開中常會，通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，由秘書長立委黃健庭擔任召集人，成員包括前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前高雄市議長莊啟旺、傅崐萁、桃園市黨部主委黃敏恭、前苗栗縣長劉政鴻、前台南市議長李全教、立委曾銘宗、前立委黃昭順，共10人。

由於成員包含李全教、傅崐萁等人，引發部分黨內人士的反彈，鍾沛君透過臉書宣布辭去文傳會副主委職務；她指出，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選被起訴，國民黨公職民代猶在砲轟民進黨黑金，卻提名同樣賄選被判刑定讞的李全教進入選戰策略會報，操盤台南市立委提名。

鍾沛君質問，國民黨從此時此刻起，還有何面目再批評民進黨黑金，未來被提名參選的黨員，又有何面目監督民進黨黑金；傅崐萁因炒股入獄前科姑且不論，自己參與提名、自己角逐提名，「球員兼裁判」，試問公平性何在。

鍾沛君表示，如今的選策會包括黃健庭在內共10人，清一色60歲以上，還有3位年逾70歲，平均年齡68.2歲。試問黨中央真要讓眾位屆齡退休的前輩大老們，決定黨下一個世代，甚至是次兩個世代的未來，更遑論從國民黨以外的視角，年輕人、非藍選民又會如何看待國民黨。

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台北市議員徐巧芯也在網路直播時指出，看到這名單，心裡已先涼一半。她更語帶哽咽地說，當初前立委羅淑蕾和台北市長蔣萬安在立委初選時，根本沒有黨員投票這些制度，這個政黨就是你沒家世背景、沒人撐腰，怎麼努力都沒用。

對於黨內出現反彈，國民黨回應，呼籲現在只有團結還是團結，2024在即，一定要一步一腳印穩住選戰節奏，未來會提出各區最好人選來贏得民眾認同，下架民進黨是最重要目標。（編輯：林克倫）1120315