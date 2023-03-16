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侯友宜稱拒絕黑金 朱立倫：我們立場一樣

2023/3/16 11:32（3/16 11:33 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨昨天公布中央選戰策略會報成員名單，引發黨內反彈，新北市長侯友宜今天更表示拒絕黑金在任何政黨出現，黨主席朱立倫表示，會虛心接受各界意見，他也已致電侯友宜，立場都是一樣的，堅定反對黑金。

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。

台北市議員鍾沛君直接宣布辭文傳會副主委，侯友宜則透過臉書表示，臉書「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，讓外界認為這是不滿選策會的組成。

朱立倫上午出席國民黨智庫所召開的國政記者會後，受訪表示，黑金絕對不能復癖，國民黨一定堅定這個立場，未來提出來的每位候選人，一定都是清清白白實實在在；再次強調，這次選策會的任務與功能，與要初選的選區無關，主要是針對中南部的一些艱困選區，要幫忙找尋人才。

朱立倫也說，當然不希望選策會在過程中，造成困擾，要能是幫忙解決問題，並不是製造問題。所以也會虛心接受各界意見，剛才也跟侯友宜通過電話，他們的共同立場，都是一樣，絕對是堅持、堅定的反對黑金。

朱立倫強調，中南部的艱困選區，需要一些人來幫忙，會聽取各界的意見，也歡迎各個直轄市長或縣市長，推薦一些人來協調艱困選區。至於國民黨在中北部比較優勢的選區，都是持續地進行初選，由各地方黨部負責。

至於是否會有成員退出選策會，朱立倫說，有關個人部分，會由整體選策會來檢討反省，最重要的就是不要造成困擾；黨務工作本來就是希望幫總統或立委候選人，能夠加分，而不是造成困擾，因此在這一點上，會反省檢討。至於傅崐萁有無球員兼裁判問題，朱立倫則說，對於個人的選區，絕對不能夠有任何人可介入。

談到桃園市議長邱奕勝日前率團前往中國上海參訪，與上海市委統戰部長陳通見面，引發質疑，朱立倫表示，只要兩岸任何的交流，相信民進黨都是一定反對的，民進黨不斷在去中化，不斷抗中，且還一定會抹紅；但只要是正常交流，國民黨沒有任何其他意見。（編輯：蘇龍麒）1120316

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