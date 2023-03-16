列選策會引反彈 李全教：一輩子清白沒黑金問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北16日電）前台南市議長李全教列國民黨「中央選戰策略會報」成員，引發黨內反彈。李全教今天表示，他沒有所謂黑金問題，沒有一個民進黨敢講他是賄選，他一輩子清白，新北市長侯友宜應該非常清楚，呼籲黨內不要人云亦云，對同志有所攻擊。

國民黨因應明年立委選舉，昨天成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，由黨秘書長黃健庭擔任召集人，由成員包含前台南市議長李全教、國民黨立委傅崐萁等人，引發國民黨台北市議員鍾沛君、徐巧芯等黨內人士的反彈。

「中央選戰策略會報」今天上午約10時在國民黨中央黨部召開第一次會議，據與會人士表示，會議的氣氛良好，並未受到影響，會中主要討論第一階段區域立委提名的時程。

李全教會後在國民黨中央黨部接受媒體訪問，針對「中央選戰策略會報」名單引發的風波，李全教表示，他沒有所謂黑金問題，參與政治至今唯一有爭議的就是台南市議長選舉，但今天沒有一個民進黨敢講他是賄選。

李全教指出，賄選在民進黨執政，至少是5年、8年的徒刑，而他是幾個月的徒刑，不是涉及賄選。因為這是一個政治迫害，民進黨執政下，民進黨主席賴清德為了總統之路對他做政治迫害，栽贓他預備賄選。

李全教說，「我有賄選嗎？我有黑金嗎？」，他今天清清白白，媒體的誤導，希望黨內同志應該要查清楚，而不是人云亦云，對黨內同志有所攻擊。

對於新北市長侯友宜今天在臉書發文反對黑金，李全教表示，不覺得侯友宜是針對他，他跟侯友宜也是好朋友，他一輩子清白，侯友宜應該非常清楚。鍾沛君等人也是黨內優秀的從政同志，但比較後輩，可能對整個案情不是很清楚。

李全教指出，今天是因為黨中央需要他，尤其這次賴清德要選總統，他才站出來，否則他不會站出來。

「中央選戰策略會報」成員、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭則表示，成員應該不會影響到後續選舉。以他過去參與選策會運作的經驗來看，選策會基本功能就是當選區內有爭議、糾紛或不太確定的狀況，就去幫忙協調了解，讓黨中央深入了解，最後再做決策。

黃敏恭指出，選策會上還有提名小組、中常會。簡單來說，選策會就是靠著成員對地方的了解、地方關係人脈，去做一些事前的溝通、協調，看能否事先排除問題。

針對「中央選戰策略會報」成員引發黨內爭議，有意參選台北市立委的前國民黨台北市議員羅智強在臉書粉絲團發文指出，選策會被質疑的就是成員的公信力，要解決就是擴大選策會的參與，讓更多有社會公信力、也得到國民黨支持者信任的英雄加入選策會。

羅智強指出，他鄭重向國民黨主席朱立倫推薦國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前國民黨立委蘇清泉。他們分別在台南、高雄、屏東打下亮麗的成績，有他們加入選策會，相信對朱立倫、國民黨，必然是一大加分。（編輯：蘇龍麒）1120316