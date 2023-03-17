藍多人想挑戰中正萬華立委 綠營王世堅林楚茵沒意願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、劉建邦、林敬殷台北17日電）無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任台北市中正萬華區立委，讓該選區成為藍綠必爭之地。國民黨台北市議員鍾小平、郭昭巖、應曉薇等人，有意爭取提名；民進黨方面，遭點名參戰的議員王世堅與立委林楚茵都說沒意願。

林昶佐今天透過聲明表示，因為家人罹患罕見疾病，他將不參與2024台北市中正萬華區立委競選連任。

國民黨方面，早在林昶佐宣布不競選連任前，國民黨議員鍾小平就曾表態爭取黨內提名，他今天透過臉書表示，中正萬華區是國民黨艱困區，因此需要藍白合，共推藍軍的一人，國民黨和民眾黨兩黨精誠合作，才有可能取勝。

除鍾小平外，長期經營該選區的國民黨議員郭昭巖、應曉薇都被點名參選，國民黨發言人林家興也傳出有意挑戰。

屢被外界點名參選的民進黨台北市議員王世堅下午在台北市議會接受聯訪時說，他先前曾提過，若林昶佐要參選2024，他就不會參選，現在更不能因林昶佐宣布不選，他要繼續參選，說過的話要負責，他一定不會參選中正萬華區立委。

對於被媒體人周玉蔻點名參戰2024台北市中正萬華立委，民進黨立委林楚茵說，感謝媒體前輩肯定，選舉這件事一直不在她的生涯規劃；監督政治與揭發不公不義是媒體人天職，她會繼續努力，並繼續為民眾與民進黨發聲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨台北市黨部主委張茂楠受訪表示，黨中央列中正萬華區為特殊選區，現任立委非民進黨籍，不適用「誠信條款」，例如現任選區議員吳沛憶、劉耀仁及卸任議員周威佑都可登記；人選部分可能會透過徵召、民調或協商等方式，但須與黨中央討論。

台灣民眾黨不分區立委邱臣遠與曾代表民眾黨參選台北市議員未能當選的吳怡萱，日前也在中正萬華區設立聯合服務處，邱臣遠因此被視為可能投入該選區參選區域立委。（編輯：林克倫）1120317