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民進黨總統初選賴清德一人登記 中執會4/12公告

2023/3/17 17:42（3/17 18:14 更新）
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民進黨總統提名初選領表登記17日截止，僅副總統賴清德一人登記。（中央社檔案照片）
民進黨總統提名初選領表登記17日截止，僅副總統賴清德一人登記。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨第16任總統提名初選領表登記今天截止登記，僅兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記，在同額競選下，賴清德代表民進黨角逐2024總統選舉大勢底定，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日正式公告。

民進黨2024總統初選提名日程，3月13日到3月17日領表登記，2人領表、僅賴清德完成登記，4月12日中執會公告總統提名名單。

賴清德15日一早在2024提名策略小組召集人潘孟安陪同下完成登記，並發表聲明提出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」訴求；他說，「此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP」。（編輯：林克倫）1120317

民進黨4月12日將公告總統提名名單。（中央社製圖）
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#賴清德
#民進黨
#總統初選
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