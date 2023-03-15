賴清德完成民進黨總統初選登記 盼爭取台灣人民支持

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北15日電）副總統賴清德今天赴民進黨中央黨部完成總統初選登記。他說，以無比堅定的心，參與民進黨總統初選，希望爭取黨內與台灣人民支持。

賴清德強調，請給他機會帶領國家，團結人民，一起拚經濟、強國防、保和平、共同完成守護台灣，促進民主和平繁榮的新時代使命，「此時此刻我們都是台灣隊」。

民進黨13日至17日進行總統初選領表登記，總統候選人登記費用比照上屆為新台幣400萬元、民調100萬元。待17日傍晚登記截止後，將可確定賴清德是否同額競選，或者要進入初選。（編輯：郭無患）1120315