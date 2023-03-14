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民進黨總統初選 陳建仁：不會去登記

2023/3/14 16:13（3/14 17:56 更新）
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立法院會14日繼續進行施政總質詢，立委關心行政院長陳建仁是否會領表登記參加民進黨總統初選。陳建仁（圖）答詢表示，他擔任行政院長就是要為2300萬人服務，做公僕中的公僕，「我會把我工作做好，我不會去登記」。中央社記者郭日曉攝 112年3月14日
立法院會14日繼續進行施政總質詢，立委關心行政院長陳建仁是否會領表登記參加民進黨總統初選。陳建仁（圖）答詢表示，他擔任行政院長就是要為2300萬人服務，做公僕中的公僕，「我會把我工作做好，我不會去登記」。中央社記者郭日曉攝 112年3月14日
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（中央社記者王承中台北14日電）民進黨主席賴清德將在15日登記參加民進黨總統初選，國民黨立委關切行政院長陳建仁是否也會登記。陳建仁今天表示，他擔任行政院長就是要為2300萬人服務，做公僕中的公僕，會把工作做好，不會去登記。

民進黨總統初選起跑，從13日至17日進行領表登記，賴清德陣營13日已派人領表，賴清德本人預計15日赴中央黨部登記，並發表簡短談話。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。包含國民黨立委傅崐萁、江啟臣等人，都關心陳建仁是否會領表登記參加總統初選。

陳建仁在列席備詢時回應立委詢問時表示，他擔任行政院長就是要為2300萬人服務，做公僕中的公僕，「我會把我工作做好，我不會去登記」。（編輯：翟思嘉）1120314

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