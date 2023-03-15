賴清德登記總統初選 侯友宜：尊重每人扮演角色

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身兼民進黨主席的副總統賴清德15日完成黨內總統初選登記，新北市長侯友宜（圖）表示，每個政黨都有做事的節奏與方式，尊重每個人所扮演的角色、做事的方法。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德今天完成黨內總統初選登記，新北市長侯友宜表示，尊重每個人扮演角色。至於他是否會參選2024年總統，他說，只要努力做事就是最好的方式。

侯友宜今天主持完市政會議後接受聯訪，媒體詢問賴清德完成民進黨總統初選登記議題。侯友宜表示，每個政黨都有做事的節奏與方式，尊重每個人所扮演的角色、做事的方法。

記者提問，如果國民黨在5月徵召侯友宜參選，是否接受「侯盧（台中市長盧秀燕）配」，侯友宜說，謝謝大家，只要努力做事就是最好的方式。

至於是否為了要競選2024總統，而要幕僚團隊幫侯友宜更改人設（人物設定）；市府施政是否近日採取攻勢，以讓市民滿意度增高。

侯友宜表示，從事公職43年，小時候的父訓也是要求「默默做、實在做事、少說些話」，多做少說就是他的個性，台灣需要的是和諧團結的力量，不需要你一句、我一句，不分顏色團結攜手才會讓台灣更好。新北各局處全力推動市政，扮演好自己的角色。

無黨籍立委高金素梅14日質詢時，質疑美國對台灣學人計畫法案，要求官員挺直腰桿擺脫美國操縱，記者詢問侯友宜是否認同。

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他說，台灣在東亞地區佔有重要戰略地位，大家都一致希望台海穩定，站在國家利益與人民安全與安心的立場，就必需要讓台灣能安全，這是大家的方向，不管大家有什麼想法，仍以國家安全、人民安心為最大考量。

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚今天在推特發表聲明說，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜；侯友宜說，面對國際情勢詭譎，台灣一定要自立自強，以國家利益為最大考量，大家應繼續努力加油。（編輯：方沛清）1120315