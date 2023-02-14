郭台銘盼重披藍袍選總統 國民黨內傳雜音

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

鴻海創辦人郭台銘（前）有意重回國民黨爭取總統提名，他14日下午前往台北市宏國大樓的前立法院長王金平辦公室拜訪，兩人商談約1小時。郭台銘會後受訪表示，只要能夠為台灣這片土地做點事情，他不計較任何形式，義不容辭用盡全力。中央社記者裴禛攝 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北14日電）鴻海創辦人郭台銘今天表態盼回國民黨爭取總統提名，向黨主席朱立倫喊話訂出完善的辦法，但前國民黨秘書長李乾龍說，一切應該按照規矩來，若為郭台銘大開方便之門，對國民黨是好是壞，需評估。

郭台銘今天拜會前立法院長王金平，表態想回國民黨爭取總統提名，但郭台銘在2019年初選失利後退出國民黨，根據國民黨的相關規定，郭台銘需等到9月才能申請回黨，同時，回黨後還須再等4個月，才能參與公職人員選舉，因此若按照規定，郭台銘將無法代表國民黨，投入2024年總統大選，除非黨中央另定相關特別辦法，放寬恢復黨籍和提名規定。

至於在新北市長侯友宜方面，雖然尚未表態參選總統，但身為藍營人氣指標的六都首長，他早已是黨內以及支持者期待帶領國民黨重返執政的總統人選，朱立倫也多次推崇他是黨內最強母雞。

李乾龍晚間受訪表示，一切該按照規矩來做，自動退黨滿4年才能申請入黨，且還要再等4個月才能參加公職選舉，若朱立倫為了讓郭台銘參選大開方便之門，這樣做法對國民黨是好是壞，需評估。談到黨內提名機制，他則認為，不管什麼方法，一定要公平公正，採全民調將會是最單純的方式。

李乾龍說，相信朱立倫有智慧能夠找出最強、最能勝選的人，只要最強者出線，大家一定都會全力支持。

不願具名的藍委也說，若特別為郭台銘量身訂做辦法，讓他能重回國民黨，並有資格爭取總統提名，這在公平性上，恐會出現爭議，重演當年的提名亂局；國民黨是有制度的政黨，加上國民黨現在已經有最強母雞侯友宜，若再為了郭台銘想回黨選總統另開後門，恐難化解「卡侯」疑慮。

國民黨地方輔選要角則說，不管是面對想回國民黨參選總統的郭台銘，或是擁有極高人氣的侯友宜，只要黨中央能排除私人因素，一定能訂出公平的方式，讓最強者出線，所以這一切都在朱立倫的一念之間；朱立倫應在這段期間，主動與郭、侯等人會面，了解狀況與想法，積極扮演協調者的角色，這可對未來的提名辦法，產生正面的效果。

黨內人士表示，國民黨內對於郭台銘願意回到國民黨是樂觀其成，這也能夠達成朱立倫提倡的非綠大聯盟，但郭台銘回黨和提名郭台銘選總統是兩件事，不能直接連在一起。

黨內人士指出，一切應該仍是要等到3月4日南投立委補選後，國民黨的初選辦法出爐才會見分曉，否則難杜黨內外悠悠之口，相信郭台銘也會等待辦法出爐之後再作最終決定。（編輯：林興盟）1120214