郭台銘稱4年前年輕氣盛退黨 盼朱立倫訂2024完善辦法

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）鴻海創辦人郭台銘今天拜會前立法院長王金平，郭台銘會後表示，4年前退黨是年輕氣盛衝動，經過4年國際政經情勢變化很大，只要能為台灣做事情，他不計較任何形式，義不容辭，相信國民黨主席朱立倫會吸取4年前的教訓，訂出完善辦法，等辦法出來後，他會做出決定。

有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，今天下午前往台北市宏國大樓的王金平辦公室拜訪，兩人商談近1小時。

郭台銘在離開前受訪表示，對於台灣未來的和平與政治，他向王金平請益，兩人談了將近1個小時。王金平告訴他現在台灣所面臨的問題，台灣需要什麼樣的領導領袖，來帶領台灣，走出困局，也希望他必須以國民黨身分參選，才會支持。

2019年初選失利後退黨，被問到若重回國民黨是否會向黨員道歉，郭台銘說，時空背景不同，4年來他學到不少，當時他想為國家、人民做事，也許年輕氣盛衝動，這也不是道不道歉的問題，是他自己做的決定，沒有考慮到當時政治情況。經過4年，國際政經情勢變化很大，只要能為台灣這片土地做點事情，他不計較任何形式，也義不容辭。

郭台銘也說，相信朱立倫應該會吸取4年前的教訓，一定會訂出可以海納百川、對台灣、國民黨能奪回2024的政權的完善辦法，等辦法出來後，他會做一個決定。

郭台銘也否認有關「郭柯（民眾黨主席柯文哲）配」的傳言，他表示，沒有這個議題，不曉得哪裡傳出來的。

王金平受訪時也說，郭台銘當然希望重回國民黨，並希望獲得國民黨提名參選總統；談到黨內對郭台銘質疑，剛如何處理，王金平說，朱立倫要去想辦法，讓有意願參選，而又有可能當選的人，能順利透過初選機制，獲得提名。

對於國民黨另一位總統熱門人選新北市長侯友宜，王金平表示，侯友宜當然是位好人選，既然大家都要投入初選，郭台銘當然也希望公平競爭，他個人則是講得很清楚，就是支持黨提名的人。

至於郭台銘4年前離開國民黨，現在又想回來參選總統，王金平說，郭台銘也認為，當時對於選舉毫無經驗，處理得比較不圓滿，而當年的初選辦法訂成這樣，郭台銘不能接受所以就憤慨離開黨，現在郭台銘想一想，終究還是要用黨的立場來進行總統選舉，比較正當且穩當。（編輯：蘇龍麒）1120214