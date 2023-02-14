王金平：郭台銘希望獲國民黨提名參選總統

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鴻海創辦人郭台銘（右）有意重回國民黨爭取總統提名，他14日下午在台北拜會前立法院長王金平（左），商談約1小時。會後王金平送郭台銘至電梯，兩人未一起露面受訪。中央社記者裴禛攝 112年2月14日

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）鴻海創辦人郭台銘今天拜會前立法院長王金平，王金平會後表示，郭台銘當然希望重回國民黨，並希望獲得國民黨提名參選總統；郭台銘說，只要能夠為台灣這片土地做點事情，他不計較任何形式，義不容辭用盡全力。

有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，今天下午前往台北市宏國大樓的王金平辦公室拜訪，兩人商談約1小時。郭台銘在離開前受訪表示，經過4年來，國際政經情勢很大變化，只要能為台灣這片土地做點事情，他不計較任何形式，也義不容辭。

王金平則說，郭台銘當然希望重回國民黨，希望可以獲得國民黨提名參選總統；他也透露，國民黨秘書長黃健庭最近會與郭台銘會面，而郭台銘當然期待黨主席朱立倫能夠提出一個提名辦法，郭台銘也樂於參加。（編輯：林興盟）1120214