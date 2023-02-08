郭台銘代表藍營選總統 黨內人士：需特別提名辦法

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）鴻海創辦人郭台銘是否重回國民黨爭取總統參選人提名，備受各界關注。黨內人士今天表示，除非透過中常會通過特別提名辦法，為郭台銘開門，不然照現行規定，就算郭台銘回黨後，也來不及參與爭取黨內總統參選人提名。

外界關注郭台銘是否參選2024總統，他今天被問到是否會回到國民黨時，他表示，現在他不好講任何事，他現在在等國民黨的辦法；他這2天很忙，之後將心裡想法沉澱清楚後，會找時間跟大家報告，但也要等國民黨的辦法出來。

郭台銘此言一出，不少藍營支持者開始對郭台銘重回國民黨充滿想像，面對相關議題，國民黨主席朱立倫也已多次表示，只要是非綠、願意跟國民黨站在一起的力量，一起下架民進黨，讓台灣更好的力量，都抱持開放跟歡迎的態度。

但根據國民黨黨員入（退）黨辦法，包括黨員自願退黨、黨員公開聲明退黨，自退黨聲明日起4年內不得申請回復黨籍。郭台銘在2019年9月12日宣布退出國民黨，9月27日被註銷黨籍，照規定需在今年9月27日後才能申請入黨。

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同時，根據國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法，黨員具備公職人員候選人資格，入黨或回復黨籍滿4個月，黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權者，得申請提名登記。黨內人士指出，根據入退黨辦法或是黨員參加公職人員選舉提名辦法，郭台銘可以確定是趕不上爭取黨內總統參選人提名。

但黨內人士也說，要讓郭台銘提前回黨，除非黨中央再啟同舟計畫，讓郭台銘能夠提早回黨，後續再透過中常會通過特別提名辦法，放寬黨員參加公職人員選舉提名辦法，讓郭台銘具備相關資格，才有機會角逐國民黨總統參選人提名。（編輯：蘇志宗）1120208