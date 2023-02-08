是否重回國民黨 郭台銘：在等黨辦法

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北8日電）鴻海創辦人郭台銘近日動向備受關注，是否重回國民黨也受到矚目，他今天表示，現在他不好講任何事，現在在等國民黨的辦法；之後將心裡想法沉澱後，會找時間向外界報告。

外界關注郭台銘是否參選2024總統，因此他近日動向受到各界關注，他今天上午與妻子曾馨瑩赴佛光山弔唁星雲法師，被問到總統選舉議題時，他表示自己還沒做最後決定。

郭台銘下午返回台北時，在台北車站外接受訪問，被問到是否會回到國民黨，他說，現在他不好講任何事，他現在在等國民黨的辦法；這2天很忙，之後將心裡想法沉澱清楚後，會找時間跟大家報告，但也要等國民黨的辦法出來。

郭台銘表示，他與前立法院長王金平早在年前已約好，他年後要向王金平請教台灣未來的方向，王金平從資深的政治從事者，如何看台灣未來幾年。

國民黨發言人林家興表示，目前國民黨團結專注在3月4日南投立委補選，之後才會進行下一階段，具體處理相關辦法，一定會團結整合所有不滿民進黨傲慢濫權的力量，一起促成政黨輪替、下架民進黨。

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對於郭台銘是否會回國民黨或選2024總統，同是2024總統熱門人選的民進黨主席賴清德今天說，他只不過是個政治人物，不是預言家，無法預測國民黨會不會接納郭台銘，或郭台銘要不要選總統，或者他有沒有辦法代表國民黨，這都還要時間觀察。

根據國民黨黨員入（退）黨辦法，包括黨員自願退黨、黨員公開聲明退黨，自退黨聲明日起4年內不得申請回復黨籍。郭台銘在2019年9月12日宣布退出國民黨，9月27日被註銷黨籍，照規定需在今年9月27日後才能申請入黨。至於國民黨主席朱立倫上任後所推出的同舟計畫，放寬被處分者回黨條件，則是在2022年2月17日截止。（編輯：蘇志宗）1120208