藍營2024總統人選 王金平：現在談誰都不是時候

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（中央社記者范正祥台北31日電）前立法院長王金平今天被問及國民黨2024總統人選時表示，「現在談誰，都不是時候」，黨主席朱立倫一定有美好的提名作業。

今年適逢民主國會30週年，為讓社會大眾瞭解國會全面改選的歷史意義，彰顯台灣作為民主堡壘的珍貴價值，立法院舉辦「民主國會卅年特展」，展期為1月31日至6月30日，並於今天舉辦「民主國會卅年特展」開幕活動，王金平受邀出席。

王金平出席開幕活動時，接受媒體聯訪。被問到國民黨可能在3月初針對2024總統提名辦法展開內部研擬作業，國民黨2024總統人選時，王金平說，「現在談誰，都不是時候」，朱立倫一定有美好的提名作業。

對於媒體輪番點名新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，還有朱立倫，是否為代表國民黨參選2024總統選舉的適當人選，王金平表示，他無法評論，都是國民黨陣營裡面非常適當的人選，每一位都很適當。

王金平指出，選舉要看整個情勢對國民黨是有利、不利，「看起來對國民黨來說，是有有利的地方」。（編輯：蘇龍麒）1120131