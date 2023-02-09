郭台銘稱等國民黨辦法 王金平：他重視能否加入初選

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鴻海創辦人郭台銘（前右）是否重回國民黨受矚，前立法院長王金平（前左）9日表示，郭台銘因有上次參與黨內提名的經驗，特別重視這次提名辦法。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北9日電）鴻海創辦人郭台銘動向及是否重回國民黨受矚，郭台銘昨天鬆口在等國民黨的辦法。前立法院長王金平今天表示，郭台銘因有上一次參與黨內提名的經驗，所以當然特別重視這次提名辦法，能否讓郭台銘順利加入初選。

媒體詢問，外界有傳言可能會有「郭王配」或「王郭配」，王金平則表示，他從來沒有聽過。

外界關注郭台銘是否參選2024總統，近日動向受到各界關注。郭台銘昨天被問到總統選舉議題時表示，自己還沒做最後決定。對於是否會回到國民黨，郭台銘說，現在他不好講任何事，他在等國民黨的辦法。

王金平今天接受媒體訪問時表示，郭台銘講的也是有道理，程序上應該這麼走，看看這次提出來的辦法是什麼樣，是不是郭台銘能夠接受，是不是符合他的需求。

對於國民黨是否應啟動同舟計畫2.0讓郭台銘回黨，王金平表示，國民黨主席朱立倫應該做好完整提名辦法，讓各界都能夠接受，而且認為是順理成章，能夠促成黨的團結，這個比較重要。

王金平指出，郭台銘因為有上一次參與黨內提名的經驗，所以當然特別重視這次提名辦法，能否讓郭台銘能夠順利加入初選。（編輯：黃國倫）1120209