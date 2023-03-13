傳黨內促快表態戰2024？ 侯友宜：尊重不同聲音

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市長侯友宜今天面對媒體詢問有關國民黨內傳出催促5、6月對2024年總統選舉表態的問題時指出，尊重外面有很多不同的聲音，「最重要我現在是新北市市長的角色」。

侯友宜今天出席新北市永和區行動治理里長座談會，並接受媒體訪問。媒體提問，國民黨內好像開始出現壓力要他5、6月就表態的情形。

對此，侯友宜表示，他尊重外面有很多不同的聲音，但最重要的是他現在是新北市長，每一個人把自己的角色扮演好，「我還有很多的議題上要跟中央一起並肩作戰，來推動新北市的長遠計畫」。

媒體詢問，對於國民黨中央覺得好像做球給侯友宜但卻沒有接的看法。

侯友宜回答，他尊重每一個人不同評論及所有的思維，但最重要的是他還要全力以赴，讓市政建設能夠做到位，這才是他現階段該做的事情。

對於總統大選是否會建議國民黨中央要藍白合的議題，侯友宜表示，國家最重要的需要是不同顏色共融、共好，國家唯有共融、共好，台灣才能夠永續發展。

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媒體追問，舉辦里長座談會是否是固樁。對此，侯友宜指出，新北市每一年都在春節後開始舉辦里長座談會，今年也不例外，尤其是有新區長、里長剛上任，要趕快了解里民需求，快速地回應市政相關大小事。

對於有里長要連署支持侯友宜參選2024年總統大選的問題，侯友宜表示，他是新北市的市長，現階段做該做的事是讓市政建設快速能夠展開，這才是最重要的一件事。（編輯：戴光育）1120313