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趙少康公布民調籲藍白合作 喊話侯友宜好好來選舉

2023/3/10 12:17（3/10 13:05 更新）
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中廣董事長趙少康呼籲藍白合作。圖左為前台北市長柯文哲，右為新北市長侯友宜。（中央社檔案照片）
中廣董事長趙少康呼籲藍白合作。圖左為前台北市長柯文哲，右為新北市長侯友宜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）在2024總統大選三足鼎立下，中廣董事長趙少康今天發布民調，支持度依序是賴鄭配、郭柯配和侯朱配，他以此呼籲藍白合作，建議新北市長侯友宜，必須早早出來「好好來選舉」，不是只是「好好做事情」。

趙少康今天召開記者會，公布「2024年總統選舉民意調查」。他說，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫的侯朱配、副總統賴清德與行政院副院長鄭文燦的賴鄭配，鴻海創辦人郭台銘與前台北市長柯文哲的郭柯配，相較之下，侯朱配是第3名。

趙少康說，黨內有些人拿台北市長選舉的例子，認為藍白不用合作，但柯文哲不是前台北市副市長黃珊珊、賴清德也不是前衛福部長陳時中。

趙少康指出，非綠的一定要合作，不合作力量就會分散，國民黨有些人太自大，自以為光靠國民黨一黨的力量，就可以獨霸天下，沒有這樣的事情；他認為能合作就合作，要團結一切的力量，如果柯文哲不願意，這也沒辦法，但談總是要談，不能彼此王不見王、彼此放話。

被視為國民黨內人選之一的侯友宜，迄今尚未明確表態，趙少康表示，他早說過，侯友宜要乘勝追擊，挾著新北市長選舉大勝對手46萬票的實力，一路宣布要選總統；但現在侯友宜都不說話，每天都說「好好做事情」，怕新北市議會開議後，會被民進黨議員質疑。

趙少康認為，如果可以在議會與民進黨議員對答時，能直接說出就是要出來，幫新北市民爭取更大權益、替中華民國的民眾服務，這能成為選舉中很大的宣傳，媒體也會報導。他認為，侯友宜早就要宣布，民調才不會像現在一樣，一直掉。

趙少康也建議，郭台銘如果想選，要出來講話，光靠臉書、光等國民黨的辦法是不行的，對侯友宜來說，也必須早早出來「好好來選舉」，不是只是「好好做事情」。（編輯：翟思嘉）1120310

#趙少康
#侯友宜
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