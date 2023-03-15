賴清德拚大選潘孟安許立明掌兵符 下半年可望出訪

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（中央社記者溫貴香台北15日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德已完成總統初選登記拚戰2024大局已定，近日與黨內派系溝通，布局競選架構，2024提名小組召集人潘孟安可望出任競選總部執行總幹事，與黨秘書長許立明分工掌大選兵符。

黨內人士透露，競選總部的選址思考，總統蔡英文贏得兩次總統大選位於台北市北平東路的競總被視為優先考量；另一思考是賴清德出身新北市萬里，在新北市選址作為競選總部，有直接對決新北市長侯友宜的意味，但目前尚未定案。

行政院長陳建仁日前在國會殿堂公開表態不會參與民進黨總統初選，也宣告確定民進黨2024總統選舉定於一尊，由賴清德出馬角逐。

親賴人士表示，未來大選分工就是許立明負責黨，包括立委初選、不分區立委提名、2024大選戰略的擬定、2024大選政見的擬定等等；潘孟安可望出任總統競選執行總幹事，負責總統大選相關事宜，包括百工百業等組織群、文宣群等，兩人扮演賴清德左右手，備戰2024。

該人士說，賴清德近日分別與黨內各派系餐敘、溝通，聽取建言，在團結勝選的前提下，會廣納各派系操盤選舉的戰將、熟稔各項政策或文宣的好手，組成台灣隊，力拚2024總統勝選、立委過半。

總統大選中間選票流向牽動勝敗，尤其是年輕人的聲音，賴陣營相當重視，青年議題的討論與政策的擬定，由前青輔會主委、前文化部長的鄭麗君、立委洪申瀚等人負責。

此外，據了解，蔡總統、前行政院長蘇貞昌的重要智囊，也都可望加入團隊，扮演政策銜接和溝通角色，強化能量。

親賴人士表示，總統大選幕僚作業都由信賴台灣願景協會（又稱信賴辦公室）統籌負責，信賴辦公室由親賴人士組成，全國建築師公會理事長劉國隆擔任會長、原任秘書長黃建嘉轉任民進黨副秘書長後，秘書長一職由前立委陳金德接任。

除了陳金德外，民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉、前立委段宜康等人也會不定期參與會議，討論政見。

賴清德除整合黨內之外，預計下半年可望透過出訪，讓國際社會了解他的兩岸論述。

黨內人士表示，等總統、區域立委、不分區立委提名完成後，7月全代會將處理2024大選主訴求與選舉造勢；至於副手人選何時公布，相關人士表示，不急，但928黨慶是合適的時間點，具體時程則尊重總統候選人。

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黨政人士說，賴清德擔任副總統之後，密集安排國際、兩岸各領域的專家學者上課，加上副總統的身分，蔡總統也讓賴清德與聞國安小組會議、接待外賓、出訪等多管齊下，與外國的國會議員交往固然重要，但和行政體系的互動往來，才是重中之重。

該人士說，賴清德的挑戰在於兩岸論述如何讓國際社會都清楚，尤其是與台灣關係密切的重要民主夥伴如美國、日本等國家行政部門或具權力人士對賴清德兩岸論述的了解。（編輯：謝佳珍）1120315