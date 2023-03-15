民進黨提名策略小組首開會 談誠信條款意見分歧

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉。民進黨2024大選提名策略小組今天首次開會，與會人士轉述，有提名小組成員認為，若現任議員登記參選立委，不能放任不做處理；但也有人憂慮，恐限縮議員參選權利。

民進黨8日中執會通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

民進黨提名策略小組今天首次開會，與會人士轉述，提名策略小組討論到「誠信條款」，段宜康建議，應強力說明，若現任議員登記參選立委，不能放任不做處理。

與會人士轉述，策略小組成員林佳龍建議，應說明立委艱困選區若提名議員參戰且當選，議員升級成立委，沒有少一席問題；但非艱困選區，若有現任議員挑戰現任立委，當選後則有少一席公職可能，違反誠信。不過，也有其他與會成員憂慮，「誠信條款」恐限縮議員參選權利。

另外，與會人士轉述，提名策略小組首次會議也觸及「排黑條款」議題，對於區域立委禮讓、合作區是否適用「排黑條款」，提名小組初步看法認為，應該一致、適用排黑。因此，曾因案遭到起訴、判刑的屏東縣立委蘇震清與桃園市立委趙正宇，是否能再度獲得民進黨禮讓、合作，值得關注。（編輯：林克倫）1120315