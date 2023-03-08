民進黨不建議現任議員選2024立委 2條件除外

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民進黨中執會8日表示，不建議現任議員參與本次立委選舉。與會人士轉述，黨主席賴清德（圖）在會中提到，「這是對民進黨加分」，有更長遠目的。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北8日電）民進黨今天說，鑑於現任議員甫當選，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會「不建議現任議員參與本次立委選舉」，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

民進黨今天召開中執會，發言人張志豪在會後記者會指出，區域立委提名初選協調作業，中執會通過授權「2024大選提名策略小組」於區域立委初選協調截止前先行同意協調退選名單及退選後形成同額競選選區停辦民意調查，後續再請中執會追認。

張志豪說，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。

張志豪表示，區域立委艱困選區是指民進黨最近一次同類型公職人員選舉得票率未超過42.5%的選區。艱困選區由黨主席提名經中央執行委員會同意後徵召。

張志豪說，第11屆區域立法委員選區共計73個選區，上次選區得票率未超過42.5%共計有16個選區，包括，台北市第5、6、8選區；新北市第9、11選區；桃園市第6選區；台中市第3、8選區；新竹縣第1、2選區；苗栗縣第1、2選區；花蓮縣；新竹市；金門縣；連江縣。

張志豪轉述，辦理艱困選區徵召作業時，請「2024大選提名策略小組」通盤考量進行徵詢、協調，亦得與無黨或他黨候選人合作，以力求達成勝選目標。

與會人士轉述，黨主席賴清德在會中提到，「這是對民進黨加分」，有更長遠目的。民進黨中執委趙天麟發言提到，國民黨的徐巧芯、王鴻薇陷落跑爭議，而新北市長侯友宜未來可能也要落跑，所以他支持賴清德提出的原則性宣示。

與會人士轉述，今天中執會討論許久，有些中執委認為，限制議員參選立委，不符合民主原則，擔心民進黨人才無法流動，也有人主張應大開大闔。

與會者提到，如果有意選立委或總統的人，應該要提前規畫及思考，不該先選議員或縣市長，像是前議員何博文、李妍慧有意角逐立委，因此放棄這次議員連任，全力準備立委選舉。

也有與會中執委提到，外界可能會把今天通過的提案視為「大局條款」，但這跟國民黨的大局條款有所不同，因為國民黨著眼的是保障現任立委，而中執會今天通過提案的精神，是不希望現任議員辜負選民期待，影響社會觀感。

民進黨台北市議員、民進黨中常委許淑華上次挑戰台北市松山信義區立委，但敗給國民黨的費鴻泰。許淑華今天會後受訪表示，她上次得票是43%，該區這次已經不屬艱困選區，必須進行初選，她可說是首當其衝，但為了有別於國民黨的亂局，她支持這個原則。

許淑華說，她會爭取參選，因為她不管當議員或立委，都在這選區服務，沒有落跑的問題，而是讓服務再升格。（編輯：林興盟）1120308