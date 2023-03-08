國民黨立委提名分3階段 初選原則採3成黨員投票7成全民調

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨今天確定展開立委提名作業，秘書長黃健庭說，將成立選戰策略會報的單位，開始進行各選區的諮詢、協調，立委提名將分成3階段，第1階段16日啟動，4月初就可完成提名，希望6月底前，能夠完成所有選區的提名。

國民黨今天下午召開中常會，討論立委提名作業，黃健庭會後表示，依據提名作業要點，將成立選戰策略會報的單位，由中常會授權，開始進行各選區的諮詢、協調、以及找尋適當人選參選，選戰策略會報成員名單預計在15日的中常會通過，從今天開始選舉提名作業正式展開。

黃健庭指出，初步規劃，立委提名將分成3階段，第1階段在16日開始就會啟動，會做選舉公告，接著領表登記，選情單純的話，大概4月初就可以完成提名，如果黨內有競爭的選區，會盡快協調，由選戰策略會報成員、地方意見領袖共同參與，如果協調不成，才會進入初選。

黃健庭也說，初選的辦法一直都在，且行之有年，不需要再另外訂定辦法。原則希望在6月底前，能夠完成所有選區提名作業。談到選戰策略會報成員，他表示，成員到現在都還沒有正式討論，過去可能會是以副主席、秘書長、副秘書長等人組成，目前還在討論，看是否要擴大參與。

初選辦法規定，黨員投票與全民調比例各占3成與7成，但如果候選人之間有共識採取全民調，就採行全民調，若無共識，就可能依照辦法處理。

有媒體報導，黨中央考慮未來立委提名時，將適度納入候選人的「戰力值」，民調不再是唯一考量，黃健庭表示，從來沒聽過這東西，如果有人可以清楚告訴他戰力值是什麼，那可以再作考慮，但到目前為止，完全沒聽過。

至於提名3階段的依據為何，是否是以選區難易度做區別，黃健庭說，這會尊重各地方黨部，自行評估哪一階段適合自身哪一選區的提名，或是有各方面的因素，讓地方黨部綜合考量。

此外，雖然今天的中常會尚未針對總統提名作業進行討論，但也有不少中常委發表看法，關心相關時程，希望不要拖太晚，黃健庭說，有中常委表達要徵召不要初選的看法，且要快不要慢；過去國民黨總統人選會在5、6月間產生，4年前到7月才產生是晚的，黨主席朱立倫也已說過，今年不會有這情形。

中常委鄭正鈐會後受訪時則說，大家對總統人選都有共識，就是希望能推出最強棒，儘速推出民眾喜愛，且能勝選的人出來，具體時程沒有特別提到，原則就是希望儘速。

鄭正鈐說，很多中常委都提到黨內有很多優秀的人，都應該納入考量，包括孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康都被提到；也有中常委提到朱立倫的名字，因為朱立倫也是黨內重要資產、優秀的黨員，所以希望評估過程能更全面。（編輯：林興盟）1120308