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首頁 / 政治

85歲王建煊宣布參選2024總統大選 主張和平統一救台灣

2023/3/8 12:10（3/8 12:47 更新）
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前監察院長王建煊8日宣布，將以無黨籍身分參選2024年總統大選。（中央社檔案照片）
前監察院長王建煊8日宣布，將以無黨籍身分參選2024年總統大選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）前監察院長王建煊今天宣布，將以無黨籍身分參選2024年總統大選，他指出，由於兩岸關係壞到就要打仗，台灣若繼續抱著美國大腿，一旦有任何意外就完蛋了，因此他主張「和平統一救台灣」。

如果以無黨籍參選，王建煊

王建煊小檔案

  • 生日：民國27年8月7日
  • 學歷：
    政治大學財政研究所碩士
    成功大學會計統計系學士
    美國哈佛大學國際賦稅計劃結業
  • 經歷：
    監察院長
    第2屆立法委員
    財政部長
    新黨祕書長
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必須經過公民連署階段。他說，確實很多人表示連署會比較辛苦，但現在最重要的是為了救國救民出來參選，當大家知道他說的有道理時，連署自然就沒有問題。

王建煊今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，外界認為他85歲了還要選總統，為何不早個幾年挑戰，原因是看到國民黨堅持不統不獨，但九二共識不可能講個100年，而民進黨就是一直談台獨。

他說，台灣最需要就是跟大陸和平統一，這對台灣、大陸，以及世界都很好，因此這次跳出來參選，如果選上當然很好，萬一選不上也已盡心盡力了。

王建煊也說，他被說是外省人，但其實也在台灣生活了75年，是吃台灣米、喝台灣水長大的，擔任公職盡心盡力，絕對對得起台灣民眾。

他重申，他的參選主張就是海峽兩岸和平統一、和平統一救台灣，因為台灣如果像現在這樣抱著美國人大腿，萬一有個三長兩短的話就完蛋了。

談到會以什麼黨籍參與總統大選，王建煊說，已經多年沒有參與新黨活動，彼此的想法或許也不同，因此不會花功夫遊說新黨提名，會以無黨籍參選。

根據總統副總統選舉罷免法第23條，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，應於選舉公告發布後5天內，向中選會申請為被連署人，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

經中選會公告申請人為被連署人後，被連署人要自公告次日起45天內，提出合格的公民連署書數量，依法合格連署數量須達最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5%；若根據第10屆立法委員選舉人數計算，約為28萬2104份，但實際數量應以中選會公布為準。（編輯：郭無患）1120308

#王建煊
#總統大選
#監察院
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