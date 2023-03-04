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賴清德拚2024起手式 南投立委補選逆轉勝激勵氣勢

2023/3/4 18:25（3/4 19:47 更新）
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身兼民進黨主席的副總統賴清德（左3）2月25日到名間鄉參加黨籍候選人蔡培慧（前右）的造勢晚會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北4日電）南投第2選區立委補選結果出爐，這是副總統賴清德接任民進黨主席後第一仗，最後開出逆轉勝戰果，終結從九合一慘敗到嘉義市長選舉、北市立委補選失利的3連敗，為自己立下仰攻2024總統大選的有利起手式。

賴清德上任黨主席後連續對台南市議長涉賄選、學倫、黑金等問題出手，試圖扭轉民進黨形象。

賴清德1月18日上任黨主席，面對中央執政大環境不利，南投第2選區基本盤處於絕對劣勢，他1月30日下達動員令，宣示全力支持輔選南投；2月3日由民進黨副秘書長黃建嘉領軍的中央黨部輔選團正式進駐南投，全國各縣市黨部主委與黨公職也兵分多路到南投輔選。

綠營幾乎是用全國規格打這場選戰，黨中央與地方黨部、民進黨候選人蔡培慧競選團隊聯手啟動陸空戰，鎖定國民黨候選人林明溱豪宅、為兒子卡位等質疑全力猛攻；炒熱選情後，賴清德多次挺進南投，陪同蔡培慧跑遍選區各大小宮廟、客廳會、座談會、造勢晚會，不放過每一張選票。

除了賴清德，行政院長陳建仁也在黃金週赴南投拉抬選情，選前24小時，總統蔡英文投入輔選，出席選前之夜催出關鍵選票。

民進黨高層表示，民進黨這次輔選策略就是凸顯蔡培慧個人特質，主攻林明溱個人及其家族的爭議事件，選戰策略奏效，最後結果對九合一選舉敗選以來的低迷士氣，會有短期加分效果。

多位民進黨人士說，這次補選對民進黨的意義在於重整部隊，拉抬徘徊在低檔的黨內士氣，亦是展現去年九合一敗選，民進黨在黨務與政務全面改組後，黨內團結的新氣象。

民進黨立委羅致政表示，這場選戰全黨各派系完全沒有私心，各派系都到南投輔選，將士用命完全配合地方黨部安排，該掃街就掃街、站路口就站路口，團結氛圍非常強，是未來2024選戰很好的典範。

曾連任兩屆南投縣議員的民進黨不分區立委羅美玲指出，這場補選對民進黨具有指標意義，重振黨內九合一敗選後的低迷士氣，對於下一個階段2024大選更具信心。（編輯：林克倫）1120304

南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）
南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）
#賴清德
#民進黨
#南投縣
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