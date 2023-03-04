南投立委補選蔡培慧宣布當選 感謝選民展現台灣民主力量[影]
2023/3/4 18:22（3/4 19:47 更新）
南投縣第2選區立委補選4日投開票，民進黨籍候選人蔡培慧（前右2）傍晚在競選團隊與家人陪同下，出面自行宣布當選，感謝南投鄉親展現台灣民主的力量。中央社記者吳哲豪攝 112年3月4日
（中央社記者吳哲豪、蘇木春南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選，民進黨籍候選人蔡培慧晚間自行宣布當選，她表示，謝謝南投鄉親展現台灣民主的力量，她也會將對手提出的政見放在心上，讓大家看到南投改變的機會。
南投縣第2選區立委補選今天下午4時進行開票作業，蔡培慧
下午約5時40分，在競選團隊與母親陪同下，上台向在場的民眾致謝。
蔡培慧小檔案
- 生日：民國60年9月2日出生
- 黨籍：民主進步黨
- 學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士
- 經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授
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她表示，謝謝每一個南投鄉親，展現台灣民主的力量，志工團也都犧牲奉獻，大家站出來都是希望南投更好。
蔡培慧說，這場選戰也要感謝國民黨候選人、前南投縣長林明溱
，在選舉過程中，對方提出南投發展的方向，她會把林明溱提出的政見都放在心上，一件一件去完成。她政見提到南投要有大型醫院、老人福利、工業區的發展等，會努力做，讓大家看到南投有改變的機會。
林明溱小檔案
- 政黨：中國國民黨
- 出生年月日：40年2月13日
- 經歷：南投縣長
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蔡培慧提到，她要特別感謝身兼民進黨主席的副總統賴清德，這段期間來南投30多場，賴副總統說要把發展的方向跟民眾報告，也一起走過南投每一個庄頭，聽到鄉親的聲音，她也感謝總統蔡英文與行政院長陳建仁等人的輔選，讓她更有改變南投的決心。（編輯：卞金峰）1120304
南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）
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