南投立委補選蔡培慧宣布當選 感謝選民展現台灣民主力量[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣第2選區立委補選4日投開票，民進黨籍候選人蔡培慧（前右2）傍晚在競選團隊與家人陪同下，出面自行宣布當選，感謝南投鄉親展現台灣民主的力量。中央社記者吳哲豪攝 112年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪、蘇木春南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選，民進黨籍候選人蔡培慧晚間自行宣布當選，她表示，謝謝南投鄉親展現台灣民主的力量，她也會將對手提出的政見放在心上，讓大家看到南投改變的機會。

南投縣第2選區立委補選今天下午4時進行開票作業， 蔡培慧 蔡培慧小檔案 生日：民國60年9月2日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士

經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授 看更多 關閉 下午約5時40分，在競選團隊與母親陪同下，上台向在場的民眾致謝。

她表示，謝謝每一個南投鄉親，展現台灣民主的力量，志工團也都犧牲奉獻，大家站出來都是希望南投更好。

蔡培慧說，這場選戰也要感謝國民黨候選人、前南投縣長 林明溱 林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

經歷：南投縣長 看更多 關閉 ，在選舉過程中，對方提出南投發展的方向，她會把林明溱提出的政見都放在心上，一件一件去完成。她政見提到南投要有大型醫院、老人福利、工業區的發展等，會努力做，讓大家看到南投有改變的機會。

蔡培慧提到，她要特別感謝身兼民進黨主席的副總統賴清德，這段期間來南投30多場，賴副總統說要把發展的方向跟民眾報告，也一起走過南投每一個庄頭，聽到鄉親的聲音，她也感謝總統蔡英文與行政院長陳建仁等人的輔選，讓她更有改變南投的決心。（編輯：卞金峰）1120304