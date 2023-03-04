林明溱質疑違規錄影監票 綠批做賊喊捉賊

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南投縣第2選區立委補選4日投、開票，國民黨候選人林明溱（前）上午到集集鎮八張社區活動中心投票。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月4日

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（中央社記者溫貴香台北4日電）國民黨南投第二選區立委補選候選人林明溱臉書發文質疑「疑似民進黨監票人員用手機錄影固票桶」，民主進步黨回應，林明溱根本就是做賊喊捉賊，扭曲事實，製造不實言論，予以強烈譴責並要求立刻撤文。

南投立委補選今天投開票，林明溱質疑，有民眾回報，在一些投開票所有疑似不明人士錄影的情況，營盤國小投開票所外發現不明的攝影機，請民眾提高警覺，也請警察、司法檢調單位協助注意。

他表示，相關情資，「疑似民進黨的監票人員，在現場使用手機錄影固票桶？」而且竟然還在花盆暗藏攝影機，是否想給予選民施加壓力。

林明溱指出，他再三確認，並非團隊成員的人所為，此監票做法讓人無法苟同，也難以接受。

民進黨表示，對於多處投票所爆發疑似違法爭議，林明溱不僅假裝沒事，還惡意指控相關違法情況是「民進黨監票人員」，實在離譜，呼籲林明溱立刻撤除不當指控，並對惡意造謠抹黑言論道歉。

民進黨質疑，疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在投開票所附近進行註記，名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等等可辨識的特徵；相關行為有如「威權特務」作法，在民主社會令人髮指。

民進黨副秘書長黃建嘉批評，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨，讚揚藍營、中共。

另外，民進黨指控，林明溱稍早投票時說「不出來投票給林明溱，讓林明溱落選的話，將會是南投縣的一大損失」，相關言論顯然違反公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動。（編輯：黃瑞弘）1120304