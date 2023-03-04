南投立委補選傳錄影監票 中選會：恐觸法

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（中央社記者賴于榛台北4日電）南投立委補選今天投開票，中選會指出，據傳特定投票所外出現從事錄影監控他人投票的行為，司法檢警歷年已不斷強調，投票所30公尺內外均不得有錄影監控他人投票的行為，以免觸法。

中選會透過新聞稿表示，檢警司法機關過去就曾說明，投票所30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權的不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，應依刑法第142條或第147條究辦。

中選會強調，如於投票所30公尺內外架設手機或攝影器材，另從事選舉人或投票權人之錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪的犯行，定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

中選會也提醒，投票時間截止前，不可有競助選或從事拉票的活動，若有人在投票所30公尺內外逗留或徘徊不去，或不時對前來投票之民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票行為，選務機關也會立即通知監察小組委員，並請檢警司法機關列為偵查重點對象。（編輯：郭無患）1120304