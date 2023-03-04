中選會：南投立委補選投票率46.35% 蔡培慧獲4萬5218票最多
2023/3/4 18:37（3/4 19:45 更新）
南投縣第2選區立委補選4日投開票，中選會指出，依南投縣選舉委員會開票統計結果，得票數最高的候選人為蔡培慧，得票數4萬5218票。（中央社製圖）
（中央社記者賴于榛台北4日電）南投縣第2選區立委補選今天投開票，中選會晚間指出，依據南投縣選舉委員會開票統計結果，得票數最高的候選人為蔡培慧，得票數4萬5218票；中選會將於10日舉行委員會議，審定選舉結果並公告。
第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選今天投開票，共有4人角逐，包含民進黨籍蔡培慧、國民黨籍林明溱、國家公義運動黨籍魯昱君及無黨籍陳聰鑑。
中選會晚間發布新聞稿指出，此次立法委員缺額補選選舉人數19萬8412人，投票人數9萬1964人，投票率為46.35%；依據南投縣選委會開票統計結果，蔡培慧獲得4萬5218票、林明溱4萬3293票、魯昱君421票、陳聰鑑2528票。
中選會說，得票數最高的候選人為蔡培慧，中選會將於10日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。
中選會也表示，此次立法委員缺額補選當選人的任期，將至第10屆立法委員任期屆滿之日為止；第10屆立委任期至2024年1月31日為止。（編輯：林克倫）1120304
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