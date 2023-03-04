立委補選蔡培慧藍營票倉南投市小輸 竹山名間大贏終勝出

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧在名間鄉、竹山鎮合計大贏國民黨林明溱4672票；蔡在藍營主要票倉南投市小輸1616票。雙方票數一來一往，最終蔡培慧以1925票勝出。

2008年之前，南投縣有湯火聖、林耘生等民進黨籍立委；2008年第7屆立委選舉實施「單一選區兩票制」，南投縣劃分第1、2選舉區，陸續由國民黨吳敦義、馬文君、林明溱、許淑華勝選囊括。從2008年至2023年，南投縣已15年未出現民進黨籍區域立法委員。

國民黨立委許淑華去年11月26日當選南投縣長，留下立委選區，國民黨徵召內部參考民調最高的前縣長林明溱參戰，民進黨徵召去年與許淑華競選縣長落敗的蔡培慧再披戰袍。選戰初期林明溱一度民調領先，蔡培慧急起直追，今天最終以4萬5218票、1925票勝出。

今天立委補選有4名候選人，包括蔡培慧、林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君。2選區包括南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉等7鄉鎮，選舉人數共19萬8412人。

依中央選舉委員會統計，投票人數9萬1964人、投票率46.35%，蔡培慧獲4萬5218票、林明溱4萬3293票、陳聰鑑2528票、魯昱君421票。南投縣選委會晚間統計，林明溱在南投市拿下1萬9016票、蔡培慧1萬7400票。由於南投市是傳統藍營第一大票倉，對於林明溱只「小贏」1616票坐收，藍營輔選人員透露與封關民調結果差不多。

反觀蔡培慧在選舉人數第2的竹山鎮拿下1萬928票，大贏林明溱2564票；選舉人數第3的名間鄉7645票，再贏林明溱2108票，打下勝利根基。許淑華接受媒體聯訪表示，林明溱在名間鄉原本就預期會輸「只是沒想到輸這麼多」；另透過先前執行民調，也知道「竹山鎮落後幅度較大」。

「南投市小輸；竹山鎮、名間鄉大贏」選舉結果，讓蔡培慧最終獲得勝利。藍營地方輔選人士檢討，選戰初期過於輕敵、打法保守，對於外界質疑回應不夠清楚，導致民調被追成平。雖然後來國民黨主席朱立倫派人進駐支援「空戰」，但初期民進黨質疑「買豪宅、」「用兒子當縣長特助」等議題發酵，已在選民留下不佳印象。

今天投票過程大致順暢，但南投市設在營盤國小內的第37、38投開票所，有自稱監督聯盟人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影。經警方勸離後再度進入投開票所30公尺範圍內攝影，疑涉違反選罷法第108條第2項，全案由選監小組及警方帶回警局處理。

轄區南投縣警察局中興分局表示，中午12時30分獲報，設在營盤國小內投開票所有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場了解有人將攝影器材放置花盆內。經投開票所主任管理員指揮員警制止，並將相關錄影器材、計票文件查扣，涉案1女、2男帶回警局偵辦，全案依妨害投票罪嫌送辦。（編輯：孫承武）1120304