國民黨2024初選機制未定 侯友宜動向成關鍵

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國民黨2024總統提名之爭登場，黨內最具人氣的新北市長侯友宜（圖）迄今未明確表態參選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）南投立委補選落幕，國民黨2024總統提名之爭登場，黨內最具人氣的新北市長侯友宜迄今未明確表態參選，藍營內部對直接徵召、初選意見不一，亦不排除將所有可能人選都納入民調的模式，最後採取的方案及時間點，都將牽動提名結果。

面對民進黨最快3月底將確定總統參選人選，加上南投縣第2選區立委補選落敗，國民黨內部焦慮感上升；黨內人士今天說，總統提名的程序，黨內希望能儘早決定人選，預計5、6月時就可能確定。

藍營目前以侯友宜最具人氣，包括前主席洪秀柱、中廣董事長趙少康都呼籲應勇於表態，但侯友宜迄今都未鬆口，他的動向成為關鍵，表態壓力將日益增加。

至於透過徵召抑或初選決定，藍營地方人士表示，初選會造成參選人之間的裂痕，恐將影響後續整合，黨中央需要認真思考；國民黨2022年縣市長提名，透過協調方式徵召人選，獲得很好成績，2024是否沿用有討論空間。

外傳去年提名張善政參選桃園市長的模式，將侯友宜、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中，以及喊話願重回國民黨的鴻海創辦人郭台銘，全都納入滾動式民調，也是可能方案之一，但黨內並未獲得共識。

至於立委提名方面，早在農曆春節過後，包括秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄已陸續到各地，了解當地的狀況以及可能人選，蒐集地方上的意見。

黨內人士表示，這次立委的提名辦法，預計跟過往不會有太多差別，若同選區出現2個以上的人表態，會先以協調方式處理，若無法協調，再進行初選作業程序，相關辦法最快在8日的中常會就可能提出，最慢會在3月底前提出，民進黨的時程已確定，不能再拖下去。

據了解，國民黨這次的立委提名將會分階段進行，第一階段預計從沒爭議選區、或是要連任且沒黨內競爭者的選區開始進行提名作業，至於爭取連任者但出現競爭者的選區，以及艱困選區人選，會在之後進行協調，並尋覓適當人選投入艱困選區。

國民黨去年贏得九合一選舉後，黨內士氣大振，不少人表態有意爭取立委提名，像是國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭，就表態要挑戰現任的國民黨立委費鴻泰及賴士葆；至於台北市副市長林奕華所遺留的北市大安區立委空缺，也有前台北市議員羅智強、國民黨台北市議員鍾沛君等人表態爭取。

除台北市選區有內部競爭，新竹縣部分，現傳出國民黨內有人有意挑戰現任立委林為洲、林思銘。台南、高雄等藍營艱困選區方面，黨內持續在地方尋找適合人選，亦不派除提名黨內的年輕發言人群扮演刺客，到艱困選區開疆闢土。（編輯：林克倫）1120304