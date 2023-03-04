南投立委補選民進黨團結力挺 蔡培慧空陸戰擊敗老將林明溱

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（中央社記者蕭博陽、蘇木春南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選，國民黨派出前縣長林明溱對決民進黨蔡培慧，民進黨複製2022年「中二」立委補選全黨力挺提名林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進，全黨團結力挺，蔡培慧最終擊敗沙場老將林明溱。

這場南投縣立委補選，國民黨原本有意披戰袍人選有林明溱兒子、前國民黨南投縣黨部主委林儒彬，南投縣議員宋懷琳及擔任國民黨中常委的縣議員游顥，其中以游顥最積極備戰，黨中央主動納入林明溱進行內部參考民調後，發現林明溱勝率最高，最終徵召林明溱。

林明溱擔任2屆8年南投縣長，卸任前即多次表達「要退休了」、不再參與選舉。他接受徵召時曾說，這次為黨出戰，縱然個人意願不高，但受黨栽培不能忘恩負義，因此再次為南投努力打拚，不過此舉也被質疑是先為兒子林儒彬「卡位」席次，成為受攻擊點之一。

民進黨方面，原本有意投入競選的戰將包含卸任時獲得極高評價的前集集鎮長陳紀衡、轉戰南投市長選舉失利的前南投縣議員賴燕雪、2022年競選南投縣長吞敗的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人，最後民進黨徵召競選縣長期間走遍全縣的蔡培慧出戰。

針對兒子林儒彬當縣長特助、住豪宅等再被提出檢視，民進黨幾乎天天開記者會，一步一步深入質疑林明溱父子，林明溱陣營陷入「被牽制、挨打」的選戰節奏，加上林明溱陣營未回擊蔡培慧，知情人士透露，林明溱原領先的兩位數民調差距，選戰中期被追至誤差範圍內。

地方輔選人士表示，林明溱陣營選戰初期過於輕敵、打法太保守，導致民調被追近，但民進黨質疑林儒彬當縣長特助是「黑官」、林明溱住豪宅等是「觀感」議題，實際並無違法，選民自有判斷，且這些議題或許可爭取中間選民，但最終仍回歸「基本盤」，民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫分別接連親自至南投輔選，就是要催出忠實支持者去投票。

中國國民黨籍南投縣第2選區立委補選候選人林明溱4日自行宣布敗選。（中央社檔案照片）

東海大學政治系教授張峻豪接受中央社記者電話訪問時表示，民進黨在這次選戰很像去年1月台中第二選區立委補選的打法，把議題的層次拉高，不限於選區內的事務，例如以林明溱兒子林儒彬與豪宅爭議，突顯出國民黨內部以及年輕人買不起房等公平正義的問題。

張峻豪指出，當選舉議題拉到民主政治發展與世代的問題，對選民有相當吸引力，甚至促使住在外縣市的選民返鄉投票，這是近年打選戰重要且成功的趨勢。

相關地方人士指出，這次補選具指標意義，也比之前更激烈，雖然228連假剛過，許多在外工作年經人、就學民眾，要返鄉投票意願不高，單一選舉投票率一般也都偏低，但今天的總投票率約4成5左右，以單一選舉的標準來看算是比較高，也如之前預估，這對於民進黨的蔡培慧較為有利，結果也證明確實如此。

南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選，候選人共有國民黨林明溱、民進黨蔡培慧、國家公義運動黨魯昱君及無黨籍陳聰鑑等4人。（編輯：卞金峰）1120304