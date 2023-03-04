蔡培慧南投立委補選勝出 掛念家鄉20年沒發展決心爭一口氣

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧曾投入921地震重建9年、農村運動，也任不分區立委、行政院中服執行長，土生土長的南投女兒掛念家鄉20年沒有發展，決心為南投爭一口氣，最後擊敗國民黨對手、前縣長林明溱。

52歲蔡培慧是台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士，曾任九二一震災重建基金會執行秘書、台灣農村陣線發言人暨祕書長、世新大學社會發展研究所副教授、不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長，具備學者、社會運動者特質，立法、行政等豐富歷練。

回顧蔡培慧投入南投縣政壇，2016年當選民進黨不分區立委，2020年轉戰區域立委，在南投第1選區（埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛）對戰國民黨馬文君，以6萬3691票、差距9789票敗北，創下綠營選將在這個選區有史以來差距最小佳績，可說雖敗猶榮。

蔡培慧不像過去的候選人選輸後就轉身離開南投，她2020年接任行政院中服執行長，反而更可協調行政資源協助南投發展，尤其是教育部、行政院農業委員會、農委會水土保持局、農田水利署等，彌補南投教育、農業資源的不足，這種「選輸沒離開，反而更認真」的精神，南投人看在眼裡，而蔡培慧確實也端出具體成績。

2022年南投縣長選戰，由蔡培慧對決國民黨提名的當時立法委員許淑華，這是兩人首次在選戰遭遇，結果許淑華拿下15萬4256票，蔡培慧獲11萬7993票，蔡培慧雖輸3萬6263票，但已較上屆縣長選舉時，民進黨大輸近10萬票有大幅成長，也讓民進黨看到蔡培慧「再拚一次」的潛力與實力。

蔡培慧出生南投縣魚池鄉，從小跟著阿公、阿嬤長大，國中階段才北上與父、母、弟弟一起生活求學，曾擔任立委國會助理，當1999年發生921地震，蔡培慧隔天就趕回家鄉，接著整整9年投入災區重建工作，從產業轉型到長照社福，協助南投重新站起，這段人生歷程，讓她培養圓融與高執行能力。

2008年，她與農民、農村青年、學者等共組台灣農村陣線，在體制外推動農村改革，從反對農村再生條例開始，歷經大埔事件、太陽花學運，副總統賴清德曾說，蔡培慧雖然在體制外衝撞、場景不斷轉換，但站在第一線關心台灣農業、保護社會弱勢、推動制度改革的初心始終不變，後來接受民進黨徵召擔任不分區立委、行政院中服執行長，一樣不改其志，只為落實改革理念。

投入這場立委補選，對決國民黨前縣長林明溱，蔡培慧曾被問到「為何放棄教職，投入政治工作？」她說，因為「我是南投人，我愛南投」，17年來，國民黨傷害這塊土地上的南投人，林明溱從政30年，從鎮長到議員、6年立委到8年縣長，南投人口驟減、經濟蕭條，花言巧語不斷跳票逼得人口外流，民眾對家鄉失去期待。

相對於國民黨徵召林明溱主要考量是勝選機率最高，不過這場立委補選是副總統賴清德接任民進黨主席第一戰，更牽動2024年總統大選氣勢，賴清德以黨主席身分下達全黨動員令，加上林明溱深陷住豪宅、兒子林儒彬當縣長特助等爭議，讓起初支持度落後兩位數的蔡培慧急起直追。

「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」，是蔡培慧堅忍不拔的個性，2020年敗選立委那一夜，她曾問自己「還要留在南投嗎？」答案很快浮現腦海「要，當然要」；經過2022年縣長選舉，這一次，南投人看到蔡培慧深耕的努力、深愛的真心，給蔡培慧改變南投的機會。（編輯：卞金峰）1120304