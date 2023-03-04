南投立委補選 林明溱宣布敗選嘆自己努力不夠

（中央社記者蕭博陽、蘇木春南投縣4日電）中國國民黨籍南投縣第2選區立委補選候選人林明溱今天下午自行宣布敗選，他表示，要怪自己努力不夠，並呼籲國民黨的年輕人趕快出來打拚，要好好為國民黨爭一口氣。







林明溱

林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

經歷：南投縣長 看更多 關閉

今天下午約5時40分，在競選團隊陪同下上台自行宣布敗選，他表示，要感謝競選團隊，雖然選戰沒有勝利，但只有非常微小的差距，要怪自己努力不夠。這是一個有槍有子彈，對上沒槍沒子彈的選戰，過程他遭不斷中傷抹黑，最後稍微差距落選，他欣然接受。



林明溱說，國民黨的年輕人趕快出來打拚，為明年的立委選舉努力，要好好為國民黨爭一口氣。（編輯：黃世雅）1120304