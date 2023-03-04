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南投立委補選國民黨落敗 朱立倫：努力不夠對不起大家

2023/3/4 19:25（3/4 19:49 更新）
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南投縣第2選區立委補選4日將投票，國民黨籍候選人林明溱（前右3）陣營3日舉辦選前之夜拚選情，國民黨主席朱立倫（前左3）、南投縣長許淑華（前左2）等人出席力挺。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月3日
南投縣第2選區立委補選4日將投票，國民黨籍候選人林明溱（前右3）陣營3日舉辦選前之夜拚選情，國民黨主席朱立倫（前左3）、南投縣長許淑華（前左2）等人出席力挺。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月3日
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（中央社記者劉冠廷台北4日電）南投立委補選結果由民進黨勝出，國民黨主席朱立倫表示，代表國民黨向大家表達最大歉意，努力不夠、對不起大家；這次的失敗也許對國民黨是個機會，能重新深刻的檢討、反省，重新出發。

南投縣第2選區立委補選，國民黨派出前縣長林明溱對決民進黨蔡培慧，民進黨複製2022年「中二」立委補選全黨力挺提名林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進，全黨團結力挺，蔡培慧最終擊敗林明溱。

朱立倫在選舉結果出爐後透過影片表示，他要代表國民黨向大家表達最大歉意，國民黨努力不夠，這場選戰沒有成功，對不起大家。語畢，朱立倫隨即鞠躬，表示歉意。

朱立倫說，要誠摯的感謝南投所有民眾今天站出來投票，展現台灣的民主，更要感謝在基層每一位辛苦打拚的志工、支持者，還有林明溱、南投縣長許淑華以及到南投力挺林明溱的每一位縣市長跟民意代表，謝謝大家一起努力，大家都盡了最大努力。

朱立倫指出，這場選戰可看到民進黨動用一切國家資源、所有機器，用負面選戰、用抹黑、攻擊達到了效果，這對台灣的民主是個傷害；國民黨一定堅定要讓民眾過好日子，會持續努力、反省、檢討，這次的失敗也許是個機會，讓國民黨重新深刻的檢討、反省，重新出發面對未來所有挑戰。

朱立倫最後呼籲，所有的志工、基層黨員與支持者，大家不要氣餒，繼續加油、繼續努力，共同面對未來的挑戰。（編輯：林克倫）1120304

#朱立倫
#國民黨
#林明溱
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