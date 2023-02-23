綠總統提名時程出爐 朱立倫：不會拖、不躁進

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）民進黨昨天通過2024總統、立委初選提名日程，國民黨主席朱立倫今天說，國民黨不會拖，也不會躁進，會一步一腳印、穩紮穩打；4年前民進黨也是公布一樣的時間，但最後提名的時間延後了2個月，到6月中旬後才完成。

民進黨中常會昨天通過2024總統、立委初選提名日程，預計3月13日到3月17日進行總統初選領表登記，4月6日至4月10日執行總統初選民調，4月12日中執會公告總統提名名單。

民進黨總統、立委提名時程確定，朱立倫今天受訪時表示，國民黨不會拖，也不會躁進，一步一腳印、穩紮穩打，現階段最重要是3月4日南投立委補選，補選後再討論。

不過，朱立倫也說，4年前民進黨公布一模一樣的總統提名時間，最後提名時間延後了2個月，到6月中旬以後才完成。

國民黨總統、立委提名辦法、方式傳言不斷，朱立倫說，現在所有的目標都是希望團結國民黨，大家說的每一句話，做的每一件事情都是要為黨好，為國家好，為社會好，讓大家看到國民黨實實在在、腳踏實地。

朱立倫說，最近喜歡引用前輩智慧用語，大家多做好事、多說好話、多存好心，只要對大家好，對黨、國家、全民好，就趕快多說多做。

前國民黨中常委蕭景田在去年議員選舉因涉嫌買票遭起訴，是否考慮開除黨籍，朱立倫表示，尊重考紀會，一切按照相關規定處理。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹請辭1個月，仍未獲准，朱立倫表示，黃呂錦茹是認真努力的媽媽主委，全心全意為黨打拚，相信會繼續領導台北市黨部，請大家放心。

此外，前立委蔡正元引述美國媒體人指白宮有「毀台計畫」，朱立倫說，不要說謠言、不要聽謠言或傳謠言，他相信這是謠言。（編輯：謝佳珍）1120223