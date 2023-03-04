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南投立委補選敗選 林明溱：鼓勵國民黨年輕人快出來打拚[影]

2023/3/4 19:54（3/4 20:21 更新）
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南投縣立委補選結果4日出爐，國民黨籍候選人林明溱（中）敗選。林明溱表示，怪自己努力不夠，也鼓勵國民黨年輕人快出來打拚，為2024立委選戰好好努力。圖為開票近尾聲時，林明溱看著落後局面神情沉重。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月4日
南投縣立委補選結果4日出爐，國民黨籍候選人林明溱（中）敗選。林明溱表示，怪自己努力不夠，也鼓勵國民黨年輕人快出來打拚，為2024立委選戰好好努力。圖為開票近尾聲時，林明溱看著落後局面神情沉重。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月4日
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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選，國民黨候選人林明溱最終以1925票輸給民進黨候選人蔡培慧。林明溱表示，怪自己努力不夠，鼓勵國民黨年輕人快出來打拚，為2024年立委選舉好好再努力。

林明溱競選總部下午在縣立體育場搭舞台進行開票，南投縣長許淑華、南投縣議長何勝豐、南投縣議員游顥、林儒暘等人出席。一開票林明溱得票數呈落後態勢，一路在輸1000多票至2000多票間追趕，現場支持者臉色沉重，林明溱則是開票尾聲才現身，大勢底定眾人上台致謝選民，台下支持者不捨喊著沒有輸。

林明溱上台致詞表示，首先恭喜蔡培慧贏得這次選舉，也感謝所有支持他的選民與競選團隊「你們辛苦了」，雖然沒有勝利，但輸1000多票是很小差距，不過還是怪自己努力不夠，這場選舉對手「有槍、有子彈」，但他「沒槍、沒子彈」，勝選機會不敢說沒有，不過還是歸咎自己努力不夠，還有被媒體不斷抹黑、中傷。

林明溱說，這次選舉以些微差距落敗，欣然接受結果，但要鼓勵國民黨年輕人快出來好好打拚，為2024年立委選舉好好再努力贏回這席立委，盼未來年輕人好好加油，為國民黨爭一口氣。

林明溱致詞完畢隨即離開，面對媒體追著詢問未來規劃、是否擔心「這次敗選中斷國民黨連勝氣勢，進而影響2024年大選氣勢」，林明溱簡短回應說「休息了」、「應該不會」。

許淑華台上致詞表示，林明溱擔任縣長擁有很好政績，卻在短短時間因為媒體渲染、政論節目名嘴攻擊，將一名五星級縣長「打得如此不堪」；但仍接受選舉結果，蔡培慧這次獲縣民給機會，希望進入立法院後，可真正代表南投民意，不要完全聽從黨意。

許淑華說，這次補選給蔡培慧10個月任職時間，如果沒有好表現、只在立法院當投票部隊，2024年一樣會被下架，盼蔡培慧未來為南投縣爭取更多經費，縣府會一起好好合作，共創更好未來，也希望鄉親不要氣餒，林明溱永遠是大家心中的五星級縣長。

南投第2選區立委補選，選區包括南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉，4名候選人包括蔡培慧、林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君。選舉人數19萬8412人，最終蔡培慧以4萬5218票勝出，林明溱4萬3293票。（編輯：孫承武）1120304

南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）
南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）
南投縣第2選區立委補選4日舉行，國民黨籍候選人林明溱（中）下午4時起在縣立體育場舉辦開票活動，南投縣長許淑華（左）、議長何勝豐（右）等人到場。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月4日
南投縣第2選區立委補選4日舉行，國民黨籍候選人林明溱（中）下午4時起在縣立體育場舉辦開票活動，南投縣長許淑華（左）、議長何勝豐（右）等人到場。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月4日
#林明溱
#蔡培慧
#許淑華
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