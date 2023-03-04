南投立委補選蔡培慧勝選 總統：團結一致可克服挑戰
2023/3/4 20:46（3/4 21:20 更新）
南投縣立委補選，民進黨籍候選人蔡培慧（右2）3日晚間舉辦選前之夜，總統蔡英文（中）出席站台，呼籲民眾選擇會做事的蔡培慧。中央社記者吳哲豪南投攝 112年3月3日
（中央社記者溫貴香台北4日電）南投縣第2選區立委補選結果，民進黨候選人蔡培慧勝出。總統蔡英文晚間表示，選舉的結束是做事的開始，相信只要團結一致，一定能克服重重挑戰，眾志成城、大步向前。
南投縣第2選區立委補選今天投開票，中選會晚間指出，依據南投縣選舉委員會開票統計結果，得票數最高的候選人為蔡培慧，得票數4萬5218票；中選會將於10日舉行委員會議，審定選舉結果並公告。
總統蔡英文晚間透過臉書發文表示，蔡培慧一路走來，不論身處在什麼位置，總是盡力為南投設想；她相信，重返立法院的蔡培慧，一定會帶著這樣的信念，繼續為南投打拚。
總統表示，選舉是為了要選出可以照顧大家的人，謝謝南投的鄉親、好朋友，給蔡培慧機會回到立法院，跟大家一起努力。
總統說，持續給人民更多溫暖的照顧，是政府接下來施政重要的目標。（編輯：林克倫）1120304
南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）
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