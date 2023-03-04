南投立委補選國民黨該贏未贏 2024大選埋陰霾

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南投縣第2選區立委補選4日將投票，國民黨籍候選人林明溱（左）3日舉辦選前之夜，與妻子陳麗珠（右）一同向選民懇託，呼籲大家務必出門投票。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月3日

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）南投立委補選結果出爐，國民黨在優勢選區中敗陣，除提名人選、選戰策略問題，2024總統提名機制迄今未定，矛盾加深成為黨內最大隱憂，為2024大選埋下變數。

國民黨去年九合一選舉大勝，接著拿下嘉義市長選舉，並贏得台北市中山、北松山立委補選，卻在原本一面倒的南投第2選舉立委補選意外敗陣，拱手將立委席次讓給民進黨。

雖然票數輸贏差距不大，但對國民黨來說，無法在優勢選區獲得立委席次，堪稱重大失利。黨內人士就提醒，不要被去年的地方勝選沖昏頭，且連兩場的立委補選結果可見危機浮現。

藍營輔選人士分析，臨危受命的原市議員王鴻薇跨區選立委，勝負差距小情有可原，但已有警訊。南投立委補選徵召前縣長林明溱，原以為能順利過關，但選戰過程中，林明溱老面孔及家族勢力等形象，遭到對手猛攻，成為勝敗關鍵。

藍營輔選人士也說，原先提名 林明溱 林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

經歷：南投縣長 看更多 關閉 ，就是因為內部民調領先對手不少，勝選機率大，但民進黨主席賴清德成功集結黨內派系，戰況生變，黨中央發現苗頭不對後，派員至南投支援，同時由南投縣長許淑華全力協助，但為時已晚。

黨內人士指出，選戰策略上，國民黨去年九合一選舉主打「討厭民進黨」，但從後續兩場立委補選看，效果已經在慢慢遞減；面對接下來的總統、立委大選，國民黨需要提出更貼近人民的政見以尋求支持，及在兩岸、國際上提出可被認可的論點，才有機會突圍。

黨內人士也提醒，2024民進黨已定為一尊，迅速完成整合，氣勢逐漸回升，國民黨若持續拖著，不趕緊確定總統人選，勢必讓黨內紛擾不斷，衝擊後續大選。

藍營地方人士表示，南投立委補選的結果，黨主席朱立倫直接受到衝擊，必須完全承擔敗選結果，離2024越來越遠；但這場失敗對藍營不完全是壞事，可讓大家盡快脫離九合一勝選喜悅，上緊發條備戰2024總統立委大選。（編輯：林克倫）1120304