蔡培慧勝選意義 賴清德：年輕人回鄉路不再受挫
2023/3/4 18:36（3/4 19:15 更新）
（中央社記者溫貴香台北4日電）南投縣第2選區立委補選結果，民進黨候選人蔡培慧勝出。民進黨主席賴清德今天表示，感謝南投鄉親支持，在艱困中得到令人欣喜結果，這一席代表年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。
身兼民進黨主席的副總統賴清德晚間在臉書發文表示，「深深感謝！」他指出，南投縣第2選區立委補選，在艱困中得到令人欣喜結果，感謝南投鄉親支持民主進步黨，賦予蔡培慧為家鄉爭一口氣的力量。
他說，南投的女兒蔡培慧一路走來，充滿勇氣、專業和溫暖，這一次獲得鄉親的疼惜和肯定。相信這一席，代表著年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。
賴清德表示，蔡培慧肩負南投人的寄託與希望，一定會為這塊土地盡心盡力，讓改變家鄉的民主種子，繼續成長與茁壯。
賴清德強調，貼近民意、追求公義，一直是民主進步黨的使命，民進黨將繼續努力，團結迎向民主、和平、繁榮的美麗台灣。（編輯：林克倫）1120304
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