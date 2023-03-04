南投立委補選勝出 蔡培慧：傾聽民眾心聲一起拚未來

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（中央社記者吳哲豪南投4日電）南投第二選區立法委員補選今天投票，由民進黨提名的蔡培慧勝出。她說，當選後會更加努力傾聽大家心聲，實現競選時提出的政見，跟鄉親一起拚南投的未來。

立委補選投票下午4時截止，設在民進黨南投縣黨部的競選總部陸續有支持者聚集關心開票結果，雖然開出票數一路領先對手，但因差距不大，工作人員不敢大意，直到對手陣營宣布敗選，競總才宣布勝選。

蔡培慧 蔡培慧小檔案 生日：民國60年9月2日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士

經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授 看更多 關閉 在台下歡呼聲中登上舞台發表勝選感言。她說，抱著感恩的心，感謝南投鄉親及每一名去投票的人，因為他們展現台灣民主的價值與力量，也謝謝擔任競選總部主委的立委羅美玲等人，也相信每一個站出來的人都希望南投更好。

蔡培慧感謝母親，因為家人捨不得她走政治這條路，但為讓南投更好，媽媽還是尊重她的決定；對於選舉過程中，前南投縣長 林明溱 林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

經歷：南投縣長 看更多 關閉 提出對南投的主張及發展方向，她也會納入這些好的政見，推動在南投設立大型醫院，照顧老人等弱勢族群。

這次選戰獲得4萬5000多張選票支持，蔡培慧說，明天起就要走遍每個鄉鎮努力打拚，未來更加努力爭取多支持，給南投改變及發展機會，讓南投向前行。

蔡培慧也感謝總統蔡英文及民進黨主席、副總統賴清德，特別是賴副總統雖身體微恙仍陪她走遍宮廟，一起傾聽民眾心聲，未來會一一實現競選提出政見，跟大家一起拚南投未來。

南投第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選今天投票，共4人登記參選，另外3人為中國國民黨提名的前南投縣長林明溱、國家公義運動黨魯昱君及無黨籍陳聰鑑，這次立委補選選舉人數19萬8412人。（編輯：孫承武）1120304

南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧勝出。（中央社製圖）