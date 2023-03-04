南投補選結果 學者：賴清德最大收穫、國民黨要反思

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（中央社記者蘇木春南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選由蔡培慧勝出，這場選戰被外界解讀為2024總統大選的前哨戰。學者觀察，補選結果民進黨主席賴清德得到最大收穫，反觀國民黨要重新思考選舉戰略。

南投縣第2選區立委補選，國民黨派出前縣長林明溱對決民進黨蔡培慧，民進黨複製2022年「中二」立委補選全黨力挺林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進，蔡培慧最終擊敗沙場老將。

這場立委補選是副總統賴清德接任民進黨主席第一戰，更牽動2024年總統大選藍、綠兩黨氣勢；國民黨主席朱立倫則要延續2022年九合一選舉、因有候選人過世而延期的嘉義市長重行選舉、台北市立委補選的連勝氣勢，卻在此役敗陣。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡接受中央社記者電話訪問時表示，這次補選對民進黨來講是背水一戰，先前縣市長與議員選舉，對民進黨來說等於是大敗，國民黨的氣勢就慢慢上來，這次最後一役的立委補選，藍綠兩黨都卯足全力輔選，對民進黨來講有不能輸的壓力。

袁鶴齡提到，對總統蔡英文來講因為她的任期快結束了，蔡培慧是蔡英文的人馬，這場仗如果可以止血，在後蔡英文時期可以有立足之地；對賴清德來講也非常重要，畢竟他是民進黨即將參選總統的人，打贏這仗可以證明他可以讓民進黨止血，讓國民黨的氣勢無法延續下去。

至於國民黨敗選，袁鶴齡說，這是一個重要警示，國民黨必須擺開上次縣市首長大勝的氛圍，重新重整旗鼓，好好面對接下來的總統與立委大選，在這次補選後，國民黨必須思考，縣市首長贏不代表總統會贏，要重新思考選舉戰略。

東海大學政治系教授張峻豪接受中央社記者電話訪問時表示，這次補選勝選，賴清德得到最大收穫，他這段時間進行派系與黑金切割等改革，勝選對於他未來在黨內的地位，或是要帶著民進黨往前走的步調，都可以更聚焦在自己身上，如果民進黨內部可以團結，對於2024年的勝選會有很大的效果。

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張峻豪指出，這次選舉結果其實也呈現出，這段時間國民黨在地方選舉選後，又步上2019年面對總統選舉黨內的紛亂，尤其現在台灣選民的「負面投票」非常明顯。

他說，對比這段時間，民進黨在做很多內部改變，國民黨還在爭奪總統大位，「甚至有黃袍加身好像韓國瑜又回來了的感覺」，反映台灣民眾對於討厭什麼政黨，就會在選舉內表現非常明顯，這次南投選舉真的是一個縮影。（編輯：黃世雅）1120304