南投立委補選投票所外盆栽藏攝影機 警查扣計票文件帶回3人

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南投縣第2選區立委補選4日投、開票，南投市營盤國小投票所外有民眾發現盆栽暗藏攝影機（圖），南投縣選委會表示，有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。（林明溱團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月4日

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（中央社記者蕭博陽、蘇木春南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選今天投開票。營盤國小的投票所外有盆栽暗藏攝影機，警方查扣錄影器材、計票文件，涉案3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

南投縣選舉委員會今天透過文字稿表示，今天投票大致順暢，但截至目前為止，有南投市第37投開票所及第38投開票所（於營盤國小內），有自稱監督聯盟的人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影，被警方勸離。

選委會指出，其中第38投開票所原先被勸離的人員，又再度進入30公尺處攝影，似有違反選罷法第108條第2項，由選監小組及警方帶回警局處理。

南投縣政府警察局中興分局告訴中央社記者，警方於今天中午12時30分獲報，營盤國小內的投票所有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場了解有民眾將攝影器材放置於花盆內，經投開票所主任管理員指揮警方制止涉案人，並將相關錄影器材、計票文件查扣，將涉案的2男、1女共3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

涉案的男子自稱是全民監票行動聯盟成員，他接受媒體聯訪時表示，希望各個政黨都加入聯盟，促使選舉能夠公平公正競爭，誰贏誰輸要心甘情願，不要有人想要動手腳，這是今天行動的目的，「我是第三勢力，他們2邊誰選上對我來說也沒有利益」。

至於被警方依法偵辦，男子表示，選罷法第108條是規定投開票所30公尺以內不得喧嘩、勸誘他人投票，但沒有限制錄影，他們錄影錄了快3年，這是第一次被取締，在別的地方都是講一講就沒事，這次認為是被擴大解釋。（編輯：郭諭儒）1120304