南投立委補選 投票過程順暢未見排隊人潮

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選今天投、開票，南投縣今天天氣晴朗，但未見排隊人潮，多數投、開票所領票、圈選等流程都不用等候，初估午前投票率2成多，最終投票率3成多。

南投縣今天天氣晴朗，氣溫宜人，中央社記者實地走訪集集鎮八張社區活動中心投票所，見到一早前往投票多是在地長輩，選務人員透露，截至中午前投票率只有約2成多，預估最終投票率3成多，部分長輩上午農忙後才投票，但整體投票率應會低於去年南投縣長選舉。

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南投縣選委會發布訊息表示，上午投票狀況大致順暢，截至中午有南投市第37投開票所、第38投開票所有自稱監督聯盟人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材，警方勸離，後來聚集第38投開票所的人士又再度進入30公尺內攝影，違反公職人員選舉罷免法第108條第2項，由選監小組、警察帶回中興警分局光明派出所處置。

南投縣長許淑華前往南投市三玄宮投票，並感謝選務工作人員辛勞，許淑華接受媒體聯訪表示，上午看到民眾陸續投票，希望這次南投縣立委補選投票率能超過4成，呼籲民眾不要放棄權利、踴躍去投票。（編輯：郭諭儒）1120304