更多編輯台推薦新聞：
拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
生活

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾
國際

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感
科技

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

南投立委補選 投票過程順暢未見排隊人潮

2023/3/4 15:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選今天投、開票，南投縣今天天氣晴朗，但未見排隊人潮，多數投、開票所領票、圈選等流程都不用等候，初估午前投票率2成多，最終投票率3成多。

南投縣今天天氣晴朗，氣溫宜人，中央社記者實地走訪集集鎮八張社區活動中心投票所，見到一早前往投票多是在地長輩，選務人員透露，截至中午前投票率只有約2成多，預估最終投票率3成多，部分長輩上午農忙後才投票，但整體投票率應會低於去年南投縣長選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南投縣選委會發布訊息表示，上午投票狀況大致順暢，截至中午有南投市第37投開票所、第38投開票所有自稱監督聯盟人員在投開票所30公尺內裝設錄影器材，警方勸離，後來聚集第38投開票所的人士又再度進入30公尺內攝影，違反公職人員選舉罷免法第108條第2項，由選監小組、警察帶回中興警分局光明派出所處置。

南投縣長許淑華前往南投市三玄宮投票，並感謝選務工作人員辛勞，許淑華接受媒體聯訪表示，上午看到民眾陸續投票，希望這次南投縣立委補選投票率能超過4成，呼籲民眾不要放棄權利、踴躍去投票。（編輯：郭諭儒）1120304

#許淑華
#南投縣
#三玄宮
許淑華
拚南投立委補選 林明溱：上任能幫縣長許淑華南投引進首套智能運動地墊 像玩遊戲適合全年齡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族